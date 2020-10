DOMINO'S PIZZA - Diese Pizza war kalt

Domino s Pizza Inc. - WKN: A0B6VQ - ISIN: US25754A2015 - Kurs: 399,620 $ (NYSE)

Die Schnellrestaurantkette Domino's Pizza hat heute den Bericht für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht und dieser schmeckte den Anlegern überhaupt nicht. Zwar stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um knapp 18 % auf 968 Mio. USD. Analysten hatten nur mit 953 Mio. USD gerechnet. Allerdings erhöhten sich aufgrund der Corona-Krise auch die Kosten kräftig, beispielsweise für Schutzkleidung der Angestellten. Hatten Analysten mit einem Ergebnissprung auf 2,79 USD gerechnet, meldete das Management nur einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD. Kein Wunder also, dass der enttäuschende Quartalsbericht die Aktionäre eher auf den Verkaufsbutton drücken lässt und die heißgelaufene Aktie abkühlt.

Ausgehend von einer Pullbacklinie gibt der Wert heute deutlich nach und setzt damit innerhalb einer hochvolatilen Bewegung seit Juni wieder ein bärisches Zeichen. Abwärtspotenzial lässt sich zum einen anhand einer Aufwärtstrendlinie und einem Zwischentief bei 385,26 USD ableiten, zum anderen bieten die Tiefs zwischen 378,38 und 376,58 USD Unterstützung. Antizykliker können sich folglich im Bereich dieser Niveaus auf die Lauer legen und nach Umkehrkerzen Ausschau halten. Ein Bruch dieser Marken wäre dagegen negativ und könnte weitere Abgaben in Richtung 361 USD nach sich ziehen.

Fundamental betrachtet gehen Analysten in diesem Jahr von einem starken Gewinnwachstum von rund 35 % aus. Der Gewinn 2021 könnte aber nahezu stagnieren. Dementsprechend ist die Bewertung gemessen am KGV von 30 teuer. Die KUVs von 3,9 und 3,7 gehen dagegen in Ordnung.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,62 4,08 4,27 Ergebnis je Aktie in USD 9,56 12,91 13,17 Gewinnwachstum 35,04 % 2,01 % KGV 42 31 30 KUV 4,4 3,9 3,7 PEG 0,9 15,1 Dividende je Aktie in USD 2,60 3,12 3,59 Dividendenrendite 0,65 % 0,78 % 0,90 % *e = erwartet

