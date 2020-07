Domino’s Pizza steigert den Gewinn und meldet Dividende

Die amerikanische Pizza-Kette Domino’s Pizza Inc. (ISIN: US25754A2015, NYSE: DPZ) wird eine Quartalsdividende von 0,78 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 15. September 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,12 US-Dollar Dividende bezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 407,52 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,77 Prozent. Im zweiten Quartal (14. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 920,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 811,65 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Der Nettoertrag lag bei 118,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 92,4 Mio. US-Dollar).

Das 1960 in den USA gegründete Unternehmen betreibt weltweit über 16.000 Filialen in 85 Ländern. Am 6. November 2010 gab das Unternehmen die Eröffnung der ersten Deutschland-Filiale in Berlin bekannt.

Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 38,18 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de