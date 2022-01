Doosan Corporation Electro-Materials präsentiert auf CES 2022 innovative Produkte und Technologien als Vorreiter der Zukunftsindustrie

Vorstellung innovativer Technologien wie PFC bei erstmaliger Teilnahme an CES 2022



Erweiterung neuer Geschäftstätigkeiten durch Konvergenz und Erweiterung von Technologien zur Überwindung von Grenzen in der Industrie



Doosan Corporation Electro-Materials, ein globaler Marktführer im Bereich Elektronikwerkstoffe und eine Unternehmensgruppe von Doosan (KRX: 000150), hat auf der CES 2022 unter dem Motto „New Normal to Smart Mobility“ Produkte und Technologien präsentiert, mit denen die Lebensqualität und -zufriedenheit der Verbraucher gesteigert werden kann. Die CES, die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik, fand vom 5. bis zum 7. Januar statt.

Doosan Corporation Electro-Materials hat auf der CES 2022 innovative Produkte und Technologien wie PFC unter dem Motto „New Normal to Smart Mobility“ präsentiert. (Foto: Business Wire)

An der CES 2022 nahmen Doosan Corporation Electro-Materials, Doosan Heavy Industries & Construction, Doosan Fuel Cell, Doosan Industrial Vehicle, Doosan Robotics und Doosan Mobility Innovation teil. Doosan hat in diesem Jahr für seine Partner im Bereich Mobilität – etwa für Kfz und autonomes Fahren – einen 450 m2 großen Stand in der Westhalle eröffnet.

Doosan Corporation Electro-Materials hat in diesem Jahr erstmals an der CES teilgenommen. Doosan Corporation Electro-Materials zielt auf den globalen Markt, indem es seine neuen Geschäftsbereiche als zukünftige Einkommensquelle einführt. Das Unternehmen präsentierte innovative Technologien und Produkte zur Schaffung einer besseren Zukunft, u. a. das PFC (Patterned Flat Cable, gemustertes Flachkabel), ein Kabel der nächsten Generation für Akkus für Elektrofahrzeuge und elektronische Geräte, das bei den CES Innovation Awards 2022 gewann, aber auch Brennstoffzellenelektroden, 5G-Antennenmodule, flexibles Hochfrequenz-Kabelmodule für Smartphones sowie MEMS-Timing. Das Unternehmen stellte seine Produkte, Lösungen und Anwendungen für „intelligente Mobilität“ auf einem großen Touchscreen vor und zeigte die Produkte.

PFC, womit die begrenzten Abmessungen flexibler Leiterplatten überwunden und gleichzeitig Gewicht und Volumen der vorhandenen Verkabelungen bei der Nutzung in Autos auf innovative Weise reduziert werden konnten, stieß auf besonders positive Resonanz bei Kunden und Zuschauern der Veranstaltung. Doosan Corporation Electro-Materials eröffnete ferner einen privaten Showroom in einem Hotel in Las Vegas und stellte im Rahmen von Meetings mit Unternehmen in den Bereichen 5G, autoelektrische und -elektronische Systeme seine Strategien für Produkte und Technologien vor.

„Der Stand war darauf ausgelegt, dass diejenigen Technologien gezeigt werden konnten, mit denen die Lebensqualität und -zufriedenheit der Verbraucher gesteigert werden kann“, sagte Changkyu Kim, Leiter Marketing bei Doosan Corporation Electro-Materials. „Doosan Corporation Electro-Materials wird weiterhin zufriedenstellende Produkte und Lösungen für die Nutzer von Autos, Smartphones, 5G-Kommunikation und tragbare Geräte liefern; weitere Technologien sollen in der Zukunft entwickelt werden.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

