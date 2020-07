Dow Inc.: Bullen wagen neuen Vorstoß!

Das US-amerikanische Unternehmen Dow führte die Dow Jones Gewinnerliste am Montag klar an, der Blick auf den Kursverlauf seit Anfang Juni offenbart eine durchaus komfortable Ausgangslage für weitere Zugewinne in der Aktie. Obwohl das Wertpapier noch lange nicht an seine Jahreshochs anknüpfen konnte, zeigt sich gewisser Nachholbedarf, der sich bei einer bestimmten charttechnischen Konstellation zu den übrigen Aktien durchaus verringern und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte. Es muss an dieser Stelle aber zeitgleich auch auf die Underperformance dieses Wertpapieres hingewiesen werden, auch signalisiert die US-Wirtschaft keine so schnelle Rückkehr zur Normalität, wie zuvor noch erwartet worden war. Die Chemiebranche könnte daher nur in kleinen Schritten weitere Zugewinnen realisieren, technisch allerdings ist noch gewisses Nachholpotenzial vorhanden.

Ausbruch wahrscheinlich

Natürlich wird der Kursverlauf der Aktie stark von den zu erwartenden Quartalszahlen bestimmt, die nächsten werden am 22. Oktober 2020 erwartet. Aus technischer Sicht lässt sich ein Folgekaufsignal erst oberhalb von rund 44,50 US-Dollar ableiten, dieses könnte anschließend Kurspotenzial an 45,93 und 50,00 US-Dollarfreisetzen. Die aktuellen Jahreshochs verlaufen bei 55,54 US-Dollar, diese rücken aber erst darüber in Reichweite der Händler. Zugute kommt dem Wertpapier von Dow die markante Unterstützungszone bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt um 41,97 US-Dollar und der knapp darunter verlaufende Aufwärtstrend seit Mitte März dieses Jahres. Sollte jedoch der EMA 50 nachhaltig unterschritten werden, kämen sofortige Abschläge in Richtung der Horizontalunterstützung aus Mitte dieses Jahres um 37,85 US-Dollar ins Spiel. Darunter könnte nur noch das Niveau um 35,00 US-Dollar einen weiteren Ausverkauf eindämmen.

Dow (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 44,50 // 45,93 // 46,53 // 47,04 // 48,81 // 49,38 US-Dollar Unterstützungen: 42,81 // 41,97 // 40,72 // 40,00 // 39,17 // 37,85 US-Dollar

Fazit

Als Einstiegsvoraussetzungen für ein erfolgreiches Long-Investment mit Zielen von 45,93 und übergeordnet 50,00 US-Dollar muss Dow mindestens das Niveau von 44,50 US-Dollar überspringen. Nur hierdurch dürfte sich weiteres Kurspotenzial an die Verlaufshochs aus Januar/Februar tatsächlich einstellen und ein Investment gewinnbringend zum Abschluss bringen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch die markante Unterstützung bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 41,97 US-Dollar vorerst nicht übersteigen. Eine engmaschige Beobachtung bleibt aber nicht aus!

