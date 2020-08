Dow Jones: Aufwärts-Potenzial im Wahljahr? - Zertifikate Aktuell vom 06.08.2020

Der Dow Jones hat zwar noch keine neuen Rekorde aufgestellt, sich aber von seinen Corona-Tiefs deutlich erholt. Was ist im Wahljahr zu erwarten?Christian Köker, HSBC, blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" auf die Saisonalität im Präsidentschaftszyklus. Was das für die weitere Dow-Performance in diesem Jahr bedeuten könnte und wie Anleger mit Produkten auf diese Entwicklung setzen können, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. ►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6057GgpKN►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6058GgpK4#dowjones #wahljahr