Dow Jones Index: Barometer knackt 30.000´er Marke

Das erste Mal in der Geschichte ist das US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average Index über das Kursniveau von 30.000 Punkten angestiegen, entgegen der Erwartungen vieler Marktteilnehmer. Manche Analysten sagen für das US-amerikanische Leitbarometer bereits einen Kursstand von über 40.000 Punkten hervor.

Bis es allerdings so weit kommt, müssen sich Investoren noch ein klein wenig gedulden. Ohnehin dürfte fast unabhängig vom US-Präsidenten die Börse weiter hochlaufen, wenn man einzig die Geldmengenausweitung der Notenbanken heranzieht. Ähnliches geschieht in Europa, Japan allen voran verfolgt ähnliches Prinzip bereits seit Jahren. Von daher ist diese Annahme gar nicht einmal so abwegig und führt einzig alleine zu einem logischen Ergebnis.

Damit man allerdings nicht zu weit vorausgreift, ergibt sich oberhalb von 30.000 Punkten für den US-amerikanischen Dow Jones Index Kurspotenzial an 31.055 Punkte, sofern das gestrige Tageshoch tatsächlich und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden kann. Denn der steile Anstieg der letzten Wochen wird auf der Oberseite begrenzt, immer wieder dürfte es zu kurzfristigen Rücksetzern kommen.

Aber erst unter einem Niveau von mindestens 29.250 Punkten dürfte der Bereich um 29.000 Punkten kurzfristig angesteuert werden, darunter würde die Anfang November gerissene Kurslücke zwischen 28.279 und 28.427 Punkten ins Visier von Short-Sellern geraten. Solange aber dieses Gap-Up nicht geschlossen wird, bleiben bullische Marktteilnehmer klar im Vorteil.

Dow Jones Industrial Average Index (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29.875 // 29.746 // 29.591 // 29.332 // 29.246 // 29.000 Unterstützungen: 30.110 // 30.194 // 30.340 // 30.474 // 30.586 // 30.798

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.