DOW JONES - Schwächerer Wochenstart erwartet

Der Dow konsolidierte in der vergangenen Handelswoche in einer vergleichsweise engen Handelsspanne um die 31.500 Punkte-Marke. Weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Akzente setzen. zum Start in die neue Handelswoche wird der Index gut 0,5 % unter dem Schlusskursniveau vom vergangenen Freitag getaxt.

In den vergangenen Wochen wurde jedwede schwächer Eröffnung regelmäßig wieder gekauft. Sollte dieses Muster irgendwann einmal durchbrochen werden, müsste mit einer größeren Korrekturbewegung auf der Unterseite gerechnet werden.

Im Dow läge das erste Korrekturziel im Bereich 31.200 Punkte, danach der Bereich um 30.660 Punkte. Erst darunter müssten sich die Bullen größere Gedanken machen.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Dow Jones Chartanalyse 1D Chart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)