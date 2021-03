DOW JONES - Standardwerte weiter fest

Der Index legte gestern innerhalb des nach wie vor existenten Megaphon-Patterns im 4H-Chart weiter zu, ohne allerdings neue Dynamik zu gewinnen, vorbörslich wird der Index wieder im Bereich der 32.000 er Marke getaxt.

Ausblick:

Am Nachmittag um 14:30 Uhr standen heute die US-Konsumentenpreise im Fokus, diese waren im Rahmen der Markterwartungen und wurden mit Erleichterung aufgenommen. Des weiteren wartet der Markt mit Spannung auf die Auktion von US-Staatsanleihen am Abend im Hinblick auf die weitere Entwicklung der US-Zinsen, die aktuell weiterhin Thema Nr. 1 am Markt sind.

Das Chartbild wird nahe der Allzeithochs weiterhin von einem Megaphon-Pattern dominiert, hier kann es jederzeit zu plötzlichen Richtungswechseln kommen, entsprechend muss am Abend im Umfeld der Auktion durchaus auch mal wieder mit Abwärtsdruck gerechnet werden.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Dow Jones Index Chartanalyse 4H Chart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)