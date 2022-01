DOW JONES und DAX - Da geht kurzfristig etwas nach oben

Im Dow Jones, S&P500 und Nasdaq100 kündigt sich seit Freitag vergangener Woche eine Gegenbewegung nach oben an. Spekulativ! Ich arbeite derzeit mit dünnen grauen Prognosepfeilen. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

Der US-Aktienmarkt kalibriert sich neu. Die neuen geldpolitischen Realitäten werden eingepreist. Davon sind Aktiensektoren unterschiedlich betroffen. Ja, eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben ist möglich. Also auf Sicht von Tagen, eventuell sogar Wochen. Ob die Unterstützungszone im Dow Jones bei 33.550-33830 Punkten final halten wird, wissen wir derzeit nicht. Ein Bruch dieser Zone würde auch im Dow Jones eine relevante Abwärtskorrektur triggern. Status quo ist: Sie hält bislang und ermöglicht voraussichtlich eine zunächst kurzfristige Gegenbewegung nach oben.

Auch der DAX steht noch klar in einer mehrmonatigen Seitwärtsrange. Die Unterstützung bei 14.800 Punkten wurde gar nicht erst erreicht. Auch im DAX ist kurzfristig eine Anstiegsphase innerhalb besagter Range möglich. Richtung 16.000 Punkte, möglicherweise sogar auch 16.300 Punkte.

