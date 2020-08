Dr. Hönle erhält neuen Anteilseigner und erhöht dafür Kapital

GRÄFELFING/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen Dr. Hönle hat einen neuen strategischen Investor gefunden. Die Unternehmerfamilie Peter Möhrle beteiligt sich mit gut 9 Prozent an Dr. Hönle, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dafür gibt Dr. Hönle rund 550 000 neue Aktien zum Preis von je 48,20 Euro aus. Durch diese Kapitalerhöhung fließen Dr. Hönle brutto gut 26,5 Millionen Euro zu, die das Unternehmen in die Wachstumsfinanzierung stecken will, einschließlich Zukäufe./nas/jha/