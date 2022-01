In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zu den neuen Fed-Impulsen, ob bei Zalando und Delivery Hero die Luft raus ist und ob 2022 Growth oder Value die Nase vorn haben wird.

Herr Bernecker die Fed scheint die Zügel noch schneller als erwartet anzuziehen. Wird das jetzt ein Gamechanger im Markt? Ist die Zeit der Tech-Aktien erst einmal abgelaufen?

Das Börsenjahr 2022 startet als Blackbox. Die ersten vier Börsentage lieferten schon die ersten Ansatzpunkte dafür. Die Fed-Protokolle vom Dezember ergaben die ersten Wirkungen für das Marktverhalten. Aufhänger ist die Inflation in der Stärke und die Wirkung auf die Zinspolitik der Fed, die wiederum in engem Zusammenhang damit steht, wie sie ihren geldpolitischen Kurs fahren will. Das ergibt ein Beziehungsdreieck mit permanenter Überprüfung und ständigen Veränderungen. Der wichtigste Teil davon ist: Der Superboom in den Techs bedarf der Korrektur. Nicht nur für jeden Tech-Giganten, sondern von den umfangreichen Mid Caps dieser Klasse, die im Nasdaq Composite zusammengefasst sind. Dieses Risiko liegt zwischen 25 bis 50 %. Die Gegenseite betrifft die Value-Titel. Sie werden in Dollar gerechnet keine so riesigen Gewinne erzielen, aber sind die tragfähigen Investments mit solidem Hintergrund und zuverlässigen Gewinnen, aber einer durchweg noch sehr mäßigen Gewinnbewertung. Diesen Seitenwechsel gab es schon einmal vor gut 20 Jahren. Damals infolge der sog. Dotcom-Blase. Die aktuelle Tech-Blase funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

Zalando und Delivery Hero kommen auch schon seit einiger Zeit auf keinen grünen Zweig mehr. Arbeitet der Markt jetzt die hohen Bewertungen ab?

Die deutschen Gewinner lagen weniger auf dem Gebiet der Technologie als vor allem in erfolgreichen neuen Unternehmenskonzepten, die von der Coronakrise besonders profitierten. Die Geschäftsfelder stimmen, aber die Bewertungen lagen erkennbar zu hoch. Das Risiko in diesen Titeln liegt bei rd. 50 %. Daran mag so mancher zweifeln, wenn er zufällig selbst Kunde solcher Firmen wie Delivery Hero oder HelloFresh ist. Die Kleinformate haben schon die ersten 50 % Korrektur hinter sich. Auf Namen möchte ich nicht weiter eingehen. Das Prinzip ist das gleiche: Mit einer Änderung des Zinstrends und ohne Geldschwemme verändern sich die Kriterien in der Bewertung. Am Ende findet sich ein Gleichgewicht.

Growth oder Value-Aktien? Wer hat 2022 die Nase vorne?

Growth und Value ist ein grober Begriff. Aber er entspricht der normalen Logik, wie Investitionen an den Finanzmärkten funktionieren oder berechnet werden können. Darin liegt keine Abwertung der einen und keine zusätzliche Aufwertung der anderen, sondern lediglich eine

finanzmathematische Gleichstellung. Mit etwas Sorge ist auf die Kleinanleger zu achten. Die sogenannten Robinhoods gehören mit ziemlicher Sicherheit zu den größten Verlierern. Denn sie spielten, soweit bekannt, insbesondere in den spekulativen Tech-Varianten und sonstigen Titeln dieser Art. In Deutschland ist dieses Risiko deutlich geringer. Das ist der einzige Trost. Aber im Übrigen: Der Seitenwechsel ist die sicherste Voraussetzung dafür, dass der Generaltrend an den Märkten weiterhin stimmt.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

