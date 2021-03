Du hast 3.000 Euro? 3 Tech-Aktien, die du jetzt mit Discount kaufen kannst!

Du hast 3.000 Euro und möchtest sie in Tech-Aktien investieren? Dann hast du jetzt möglicherweise Glück: Viele Tech-Aktien sind zuletzt wieder ein wenig unter die Räder gekommen. Oder, anders ausgedrückt: Sie besitzen jetzt einen womöglich attraktiven Discount.

Welche Tech-Aktien dabei besonders attraktiv sind und welche langfristig noch eine Menge Potenzial besitzen? Das soll uns im Folgenden ein wenig näher beschäftigen.

Tech-Aktie mit Discount: Roku

Eine erste Tech-Aktie, die inzwischen auf einen attraktiven Discount kommt, ist zunächst die von Roku. Die Anteilsscheine korrigierten seit ihrem Allzeithoch bei 401,25 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 329,50 Euro. Das entspricht einem attraktiven Discount von fast 18 %. Keine Frage: Damit sind die Anteilsscheine wieder etwas stärker gefallen.

Die Roku-Aktie besitzt jedoch noch immer eine attraktive Wachstumsperspektive. Das verdeutlichen ebenfalls die letzten Quartalszahlen. Der Streaming-Akteur konnte innerhalb des vierten Quartals nicht nur 51,2 Mio. aktive Accounts vorweisen. Nein, sondern auch der Umsatz kletterte im vierten Quartal auf fast 650 Mio. US-Dollar. Damit setzt sich diese Wachstumsgeschichte um deutlich zweistellige 58 % im Jahresvergleich fort.

Das Management der Tech-Aktie Roku möchte langfristig noch eine Menge mehr: Als Kompromiss aus Betriebssystem und Suchmaschine könnte die Aktie eine Menge Wachstumspotenzial noch vor sich haben. Zumal auch Content zukünftig eine größere Rolle spielen könnte. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt ebenfalls bei ca. 50 Mrd. US-Dollar. Für eine Streaming-Aktie, die die Welt erobern kann, könnte es noch eine Menge Renditepotenzial geben.

Tech-Aktie mit Discount: Teladoc Health

Eine zweite Tech-Aktie, die inzwischen einen ziemlich attraktiven Discount vorweisen kann, ist außerdem die von Teladoc Health. Die Anteilsscheine des Telemedizin-Spezialisten und digitalen Gesundheitsakteurs sind 247 Euro auf das derzeitige Kursmaß von 183,79 Euro gefallen. Das entspricht einem Minus von über 25 %. Keine Frage: Das könnte eine günstige Einstiegschance schaffen.

Das Wachstum hinter Teladoc Health ist ebenfalls nennens- bis bemerkenswert. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse auf 383,3 Mio. US-Dollar, wobei die Visits bei über 3,0 Mio. gelegen haben. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021 sollen die Umsätze auf eine Spanne zwischen 445 und 455 Mio. US-Dollar steigen. Das zeigt: Das Wachstum geht definitiv weiter.

Der Markt besitzt langfristig noch eine Menge Potenzial: Der digitale Gesundheitsmarkt steckt in den Kinderschuhen. Daten können digitalisiert werden. Auch die Arzt-Patienten-Interaktion könnte neu definiert werden. Ein potenzieller Milliarden-Markt, in dem die Tech-Aktie Teladoc Health inzwischen hervorragend positioniert ist.

Tech-Aktie mit Discount: Mercadolibre

Zu guter Letzt besitzt die Tech-Aktie Mercadolibre inzwischen eine günstigere Bewertung. Seit dem Allzeithoch von 1.672 Euro ist die Aktie um fast 19 % auf das derzeitige Level von 1.368 Euro eingebrochen. Das ist ebenfalls ein deutlich attraktiveres Bewertungsmaß. Und vermutlich eine Chance zugleich.

Mercadolibre entwickelt sich von Quartal zu Quartal immer weiter zum führenden E-Commerce-Akteur Lateinamerikas. Mit Mercado Pago kommt außerdem ein starker, führender digitaler Zahlungsdienstleister dazu. Zudem wird das Ökosystem konsequent ausgebaut. Beispielsweise mit Credito, Fondo oder auch Envios. Das zeigt: Das Ökosystem könnte gewaltig werden. Mercadolibre besitzt als Tech-Aktie dadurch eine Menge langfristiges Potenzial.

Die derzeitige Marktkapitalisierung ist mit einem Wert von 81,7 Mrd. US-Dollar inzwischen preiswerter. Das Umsatzwachstum lag im dritten Quartal bei über 140 %. Dabei konnten Umsätze von 1.115 Mio. US-Dollar eingestrichen werden. Keine Frage: Eine Tech-Aktie mit Potenzial … und jetzt eben mit Discount.

Etwas für dich dabei?

Die Tech-Aktien Roku, Teladoc Health und Mercadolibre korrigierten inzwischen deutlich und weisen möglicherweise einen Discount auf. Ob hier etwas für dich dabei ist? Ob die Bewertungen preiswert genug sind? Das ist letztlich deine finale Entscheidung.

Foto: Getty Images