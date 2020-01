Du stehst auf Bitcoin & Co.? 2 starke Wachstumsaktien, die du stattdessen lieben solltest!

Gängige Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. haben es sich in diesem Jahrzehnt auf dem Börsenparkett durchaus bequem gemacht. Trotz der rasanten Kursgewinne, insbesondere zum Ende des Jahres 2017, haben sich viele Investoren hier wohl inzwischen ordentlich die Pfoten verbrannt. Der Euphorie folgte schließlich unlängst die Ernüchterung und die damaligen Bestmarken rückten in weite Ferne.

Wer sich daher als Kryptoinvestor definiert, gilt als risikobewusster Investor mit dem Hang, auch einen Totalverlust hinzunehmen. Oder sollte es zumindest, da auch ein solches Szenario langfristig im Bereich des Möglichen liegen dürfte.

Wem solche Investments daher zusagen, der sollte eher zu starken Wachstumsaktien tendieren. Denn obwohl hier die Risiken langfristig nicht ganz so hoch sind, könnten ähnliche Renditen lauern wie beispielsweise beim Bitcoin in der Anfangszeit. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, welche Namen man auf dem Schirm haben sollte.

Eine erste Aktie, die in diesem Kontext interessant sein könnte, ist die von Baozun. Hinter diesem Namen verbirgt sich letztlich ein Anbieter von E-Commerce-Lösungen. Oder, genauer gesagt, von Onlineshoplösungen, die es vielen chinesischen Händlern ermöglichen, ihre eigenen Waren im Internet feilzubieten.

Das ist prinzipiell eine spannende Ausgangslage. Denn anders als andere E-Commerce-Akteure profitiert Baozun langfristig davon, dass die Konkurrenz in diesem Bereich immer größer wird. Denn je mehr Onlineshops an den Start gehen, desto größer dürfte der Kundenkreis von Baozun werden und desto mehr werden die Umsätze für die eigenen Lösungen wachsen.

Baozun kann dabei auch bereits erste Erfolge vorweisen. Alleine im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres betrug das Bruttowarenvolumen über Baozun-Handelsplätze 9,1 Mrd. Renminbi, die Umsätze hingegen 1,5 Mrd. Renminbi. Das entsprach übrigens Wachstumsraten von 43 beziehungsweise 35 %. Mit einem Nettogewinn von 56 Mio. Renminbi kratzt Baozun außerdem an der Schwelle zur Profitabilität, und das bei einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung von 2,1 Mrd. US-Dollar. Definitiv eine interessante, chancenorientierte Ausgangslage in einem spannenden Wachstumsmarkt.

Etwas stärker ist die Aktie von Baidu . Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 44 Mrd. US-Dollar können wir diesen Konzern wohl eher als Large-Cap bezeichnen. Allerdings könnte dieses Börsengewicht nicht einmal ansatzweise verdeutlichen, wozu auch dieser chinesische Internetakteur langfristig in der Lage sein wird.

Baidu ist schließlich für die Chinesen das, was Google einst für uns in der westlichen Welt gewesen ist beziehungsweise heute von dem Konzern Alphabet symbolisiert wird. Oder, besser ausgedrückt: Baidu könnte dort langfristig noch hinwachsen.

Baidu kann schließlich ebenfalls eine dominante Marktstellung im Suchmaschinen-Markt vorweisen und besitzt ebenfalls strategische Imperative im Bereich von KI und autonomes Fahren. Und das, wie gesagt, mit einer Marktkapitalisierung von nicht einmal 50 Mrd. US-Dollar, wobei es das US-Vorbild Alphabet immerhin auf ein Börsengewicht von 922 Mrd. US-Dollar bringt.

Für Baidu gibt es daher noch immer viel Fantasie und viel Wachstumsraum, wobei die Bewertung schon heute vergleichsweise gering ist. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 126,29 US-Dollar (30.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) und einem 2018er-Gewinn je Aktie von 11,88 US-Dollar kommt Baidu schließlich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 11. Das sieht für diesen langfristigen, potenziellen Wachstumsmix sogar vergleichsweise günstig oder auch konservativ aus.

Vergiss Krypto!

Kryptowährungen mögen in diesen Tagen daher noch immer wie ein heißer Zock aussehen, allerdings besitzen diese, hm, Währungen, vergleichsweise wenig Substanz, weshalb das Risiko hier doch recht hoch ist. Womöglich sogar zu hoch.

Risikobewusste und chancenorientierte Investoren könnten hingegen auf starke Wachstumsaktien mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis setzen, wobei die Substanz hier immer noch ein Unternehmen ist. Das könnte langfristig womöglich die bessere Wahl sein.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Baidu und Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baidu.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images