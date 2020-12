DZ BANK – Deutsche Wohnen: mit Expansion gegen den Mietendeckel

Werbung

Die Aktie der Deutsche Wohnen SE ist seit Juni im DAX gelistet. Nach einer zunächst positiven Kursentwicklung kam das Papier zuletzt unter Druck. Der Mietendeckel bleibt eine Herausforderung für den Immobilienkonzern. Wachstumsfaktor bleibt jedoch seine Expansionsstrategie.

Geplante Aufwertung überrascht positiv Der Trend steigender Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2020 fortgesetzt. Das Statistische Bundesamt meldete in einer ersten Schätzung ein Plus zum Vorjahreszeitraum von 7,8%. Diese Entwicklung spürte auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Bei Vorlage der Neunmonatsbilanz stellte der Vorstand für die jährliche Bewertung des Wohnimmobilienbestands zum 31. Dezember eine signifikante Aufwertung in Aussicht. Er geht demnach von einem Plus von rund 6% auf die bislang bilanzierten Werte aus. Das entspricht einem Anstieg von 1,5 Mrd. Euro. 2019 hatte das Unternehmen seinen Bestand um 1,4 auf rund 25,4 Mrd. Euro aufgewertet. Wir sehen die für 2020 vorgesehene deutliche Aufwertung als positive Überraschung. Das Umfeld für den Konzern blieb somit weiterhin konstruktiv und fußte auf der anhaltend hohen Nachfrage und Preisdynamik am Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen. Sollte sich dieser Trend verlangsamen oder gar deutlicher abschwächen, wäre das aus unserer Sicht aber ein möglicher Belastungsfaktor. Derzeit sehen wir dafür aber keine Anhaltspunkte. Expansion wird fortgesetzt Die Neunmonatszahlen lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Das Unternehmen stellte damit einmal mehr den grundsätzlich soliden Charakter seines Geschäftsmodells unter Beweis. Die Branche, insbesondere der Teilbereich Wohnimmobilien, ist bei den operativen Mieteinnahmen vergleichsweise konjunkturresistent. Trotz des gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfelds stieg die durchschnittliche Vertragsmiete. Zudem blieb die Leerstandsquote niedrig. Insgesamt umfasst der Immobilienbestand mehr als 165.000 Einheiten, der sich auf 162.706 Wohnungen und 2.953 Gewerbeliegenschaften aufteilt. Der Fokus bei den Standorten liegt auf wachstumsstarken Metropolen und Ballungszentren. Einer diese „Core+ Märkte“ ist Berlin (Anteil im Portfolio: 71%). Der erst kürzlich in Kraft getretene Mietendeckel in der Hauptstadt bremst in diesem Jahr jedoch die Gewinnentwicklung. Hier gab es im Vergleich zum restlichen Bundesgebiet nur geringe Mieterhöhungen. Aufgrund der erfolgten Anpassungen dürften die Berliner Mieteinnahmen im Schlussquartal sogar um rund 6% unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Vorstand von Deutsche Wohnen ist jedoch zuversichtlich, dass der Mietendeckel im ersten Halbjahr 2021 verschwindet. Das wäre ein positiver Katalysator. Gleichwohl sehen wir in regulatorischen Maßnahmen weiterhin ein grundsätzliches Risiko für die Wachstumsambitionen. Demnach könnte bei einem anhaltenden Mietenboom im deutschen Wohnungsmarkt der politische Wille zu weiteren Beschränkungen zunehmen. Es gibt bereits Stimmen, die in dem Mietendeckel-Gesetz von Berlin ein Vorbild auch für andere Städte sehen. Dennoch gehen wir davon aus, dass der Konzern längerfristig seinen Wachstumskurs fortsetzen kann. Er setzt seine strategische Expansion kontinuierlich fort, wozu Zukäufe und das Neubaugeschäft gehören. Als potenziellen Wachstumstreiber sehen wir zudem den Bereich Pflegeimmobilien. Hier fokussiert sich das Unternehmen künftig noch stärker auf die „Core+ Märkte“ und will dort den Ausbau der Aktivitäten verstärken. Produktidee: Aktienanleihe Classic auf Deutsche Wohnen Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage stehen Anlegern verschiedene Aktienanleihen mit der Aktie der Deutsche Wohnen SE als Basiswert zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe mit Fälligkeit am 24.09.2021 (Rückzahlungstermin), einem Basispreis von 40,00 Euro und einer Zinszahlung von 8,90% p.a. Die Zinszahlung am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.09.2021, ist unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Deutsche Wohnen SE. Bei Erwerb der Aktienanleihe während der Laufzeit müssen aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichtet werden. Aktuell belaufen sich die Stückzinsen auf 7,56 Euro. Anleger erhalten während der Laufzeit der Aktienanleihe keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert. Die Art und Höhe der Rückzahlung am Rückzahlungstermin ist abhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Deutsche Wohnen SE. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Deutsche Wohnen SE an der Börse XETRA Frankfurt am 17.09.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 40,00 Euro, wird die Aktienanleihe zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zurückgezahlt.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (25,00) bestimmte Anzahl von Aktien der Deutsche Wohnen SE.

Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der Deutsche Wohnen SE am Rückzahlungstermin zzgl. der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der Aktie, die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 04.12.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Aktienanleihe Classic 8,9% 2021/09: Basiswert Deutsche Wohnen DFV6EH // Quelle: DZ BANK: Geld 04.12. 16:15:32, Brief 04.12. 16:15:32 100,07 % 100,17 % 0,03% Basiswertkurs: 41,640 EUR Geld in % Brief in % Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 16:02:22 Basispreis 40,00 EUR Abstand zum Basispreis in % 3,92% Zinssatz in % p.a. 8,90% p.a. Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 25,00 Max Rendite in % p.a. 8,73% p.a. Seitwärtsrendite in % 6,92%

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DFV6EH (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DFV6EH (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2020

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main