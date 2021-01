DZ Bank hebt fairen Wert für Aurubis auf 83 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach einem höheren Gewinnziel für 2020/21 von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hamburger Kupferschmelze sei ein guter Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch wenn der bisherige Ausblick konservativ gewesen sei, so sei die nun deutlich erhöhte Jahresprognose doch positiv./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 17:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 17:30 / MEZ

