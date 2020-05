DZ Bank hebt fairen Wert für Bertrandt auf 36 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Bertrandt-Aktie von 31 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe seine Annahmen für das aktuelle Geschäftsjahr sowie die Folgejahre nach den jüngsten Quartalszahlen des Ingenieurdienstleisters reduziert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen senkte er den Covid-19-Abschlag in seinem Bewertungsmodell von zuletzt 20 auf 10 Prozent./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 10:50 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 11:24 / MESZ

