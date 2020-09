DZ Bank hebt fairen Wert für Hella auf 50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella nach Zahlen zum ersten Geschäftsjahr von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Scheinwerfer-Hersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf weiter steigende Ausstattungsquoten bei Fahrerassistenzsystemen sowie einer stärkeren Fokussierung der Hersteller auf das Thema E-Mobilität sollte Hella in den kommenden Quartalen von einer steigenden Nachfrage profitieren. Punzet verwies dabei auf eine generelle Markterholung sowie den Produktionsanlauf neuer Modelle./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:08 / MESZ

