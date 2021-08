DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 13,25 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für K+S nach einer erneuten Erhöhung der Gewinnprognose von 12,50 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die fundamentalen Rahmendaten auf dem Markt für Kalidüngemittel hätten sich zuletzt nochmals verbessert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preise in Nord- und Südamerika wiesen vor dem Hintergrund steigender Einkommen der Landwirte und lediglich stagnierender Verhältnisse der weltweiten Agrarrohstoffbestände zum Verbrauch ("stocks-to-use ratio") insbesondere bei den drei weltweit wichtigsten Agrarrohstoffen Mais, Weizen und Sojabohnen eine noch höhere Stabilität als erwartet auf./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:26 / MESZ

