DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 8,75 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 7,25 auf 8,75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Salz- und Düngemittelkonzern stehe im geteilten Rampenlicht, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Verweis auf ein besseres Agrar-Umfeld und eine laufende Bafin-Prüfung. Der Aktienkurs werde wohl vorerst von Schwankungen und Spekulationen getrieben. Er passte zwar seine Schätzungen nach oben an, berücksichtigte in seinem Modell aber einen Risikoabschlag wegen der Bafin-Angelegenheit./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:12 / MEZ

