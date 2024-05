Der Dax dürfte sich zum Ende einer bislang schwachen Woche etwas erholen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Ende einer bislang schwächeren Woche mit einer moderaten Erholung aufwarten. Etwas Rückenwind liefern die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende nach oben ging. NAch dem US-Börsenschluss überzeugte dann auch Apple mit seinen Zahlen, dem Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar. Für die Papiere des iPhone-Herstellers zeichneten sich am Freitag Kursgewinne von mehr als fünf Prozent ab.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax am Freitag ein Plus von 0,4 Prozent auf 17.968 Punkte. Damit würde sich der Dax wieder oberhalb der zuletzt umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren, die bei Charttechnikern als ein Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend gilt. Dennoch deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ähnlich erwartet wie der Dax.

Wall Street erholt

Die US-Börsen haben am Donnerstag neuen Schwung erhalten. Die Anleger bewerteten weiter die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und aktuelle Konjunkturdaten. Zudem wirft der monatliche Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Er wird am Freitag veröffentlicht. Vorher legt das Schwergewicht Apple am Donnerstag nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor.

Hang Seng im Plus, kein Handel in Japan und China

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die positiven Impulse vom US-Technologieschwergewicht Apple nach US-Börsenschluss sorgten auch dort für etwas Rückenwind. Der Markt in Hongkong legte deutlich deutlich zu. In der Sonderverwaltungszone baute der technologielastige Hang Seng seine Gewinne vom Vortag aus und gewann zuletzt 1,1 Prozent auf 18.456 Punkte. In Japan und China wurde feiertagsbedingt unterdessen nicht gehandelt.

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 130,73 +0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,5345 -0,72 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,574 +0,13 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,07 Dollar - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Zum Wochenausklang stehen an den Finanzmärkten Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Es wird mit einer anhaltend soliden Entwicklung gerechnet. Der enge Arbeitsmarkt mit deutlich steigenden Löhnen ist ein entscheidender Grund, warum die amerikanische Notenbank Fed derzeit keine Anstalten macht, ihre straffe Geldpolitik etwas zu lockern.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0733 +0,07 Prozent USD / JPY 152,99 -0,40 Prozent EUR / JPY 164,21 -0,38 Prozent

Ölpreise erholen sich etwas von Talfahrt

Die Wochenbilanz am Ölmarkt fällt trotz der leichten Erholung negativ aus. Seit Montag sind die Preise um rund fünf Dollar gefallen. Ausschlaggebend ist vor allem die Hoffnung auf eine Entspannung im Gaza-Krieg. Die Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas auf die Ölförderung im Nahen Osten sind bisher zwar gering. Das Risiko einer Ausweitung des Konflikts, insbesondere auf den Iran, hat aber zu höheren Risikoaufschlägen am Ölmarkt geführt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,88 USD +0,23 USD WTI 79,19 USD +0,24 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 263 (260) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80,50 (81,10) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 655 (630) EUR - 'UNDERPERFORM'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 76 (78) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 71,50 (73) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 81,70 (82,80) EUR - 'BUY'

- HAUCK AUFHÄUSER IB STARTET HENSOLDT MIT 'BUY' - ZIEL 49 EUR

- HAUCK AUFHÄUSER IB STARTET RHEINMETALL MIT 'BUY' - ZIEL 680 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 92 (88) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 32 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF STARTET LEIFHEIT MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 22 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 16,00 (18,60) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT AURUBIS AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 70 (84) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 52 (57) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR HUGO BOSS AUF 50 (55) EUR - 'HALTEN'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KWS SAAT AUF 77 (74) EUR - 'BUY'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 680 (660) EUR - 'VERKAUFEN'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (79) EUR - 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY SENKT ESTEE LAUDER AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 140 USD

- STIFEL HEBT UNION PACIFIC AUF 'BUY' - ZIEL 267 USD

- CFRA HEBT QUALCOMM AUF 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 230 (225) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 14,80 (14,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BRITISH LAND AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 405 (432) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 24 (28,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 99 (101) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET NEXANS MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 94 EUR

- BARCLAYS STARTET NKT MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 507 DKK

- BARCLAYS STARTET PRYSMIAN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 58 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ING AUF 18,50 (17,50) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1150 (1100) PENCE - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 10200 (9911) DKK - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1025 (975) DKK - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3400 (3300) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 26,20 (25,90) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 11500 (12000) DKK - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT AJ BELL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 361 (390) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 32,50 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 18,50 (16,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2900 (2700) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 74 (73) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SHELL AUF 3800 (3500) PENCE - 'KAUFEN'

- WDH/JEFFERIES SENKT TYMAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 400 (360) PENCE

- WDH/LBBW SENKT ING AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 16,80 (15,00) EUR

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR ING AUF 17,00 (16,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR ING AUF 17,40 (17,80) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang März und 1. Quartal 2024

10:00 DEU: DHL Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt: Arbeitskräfte und Einkommensquellen landwirtschaftlicher Betriebe (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 4/24

Redaktion onvista/dpa-AFX