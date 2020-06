DZ Bank hebt fairen Wert für ProSiebenSat.1 - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 nach Aussagen zur Entwicklung der Werbeeinnahmen von 13,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Werbegeschäft des Fernsehkonzerns sei zwar weiter unter Druck, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hätten große Werbekunden in diesem Jahr die Buchungen nicht gestrichen, sondern verschoben. Insofern gebe es Hoffnung auf eine Belebung im zweiten Halbjahr. Davon abgesehen sei die Branche im Umbruch und ProSiebenSat.1 könnte zum Übernahmeziel werden./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 15:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 15:41 / MESZ

