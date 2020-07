DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 43 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 39 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Nach einem sehr starken Ausblick von Qiagen hält es Analyst Sven Kürten für eher unwahrscheinlich, dass Thermo Fischer bei der Übernahme von Qiagen eine Annahmequote von 75 Prozent erreicht beim Angebotspreis von 39 Euro. Seines Erachtens werde Thermo Fisher das Angebot entweder deutlich erhöhen - oder aber von dem Deal zurücktreten, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 11:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 12:11 / MESZ

