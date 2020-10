DZ Bank senkt fairen Wert für Beiersdorf auf 93 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Beiersdorf nach Zahlen für das dritte Quartal von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der Erholung im Vorquartal ließen die steigenden Covid-19-Fallzahlen eine Eintrübung des Geschäfts in den kommenden Monaten erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 14:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 14:33 / MEZ

