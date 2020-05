DZ Bank senkt fairen Wert für Bilfinger auf 17 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Baudienstleister leide in diesem Jahr unter der Coronavirus-Krise und im Projektgeschäft auch unter dem massiven Ölpreisverfall, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bilanz sei aber solide, die Liquidität gut und die Bewertung der Papiere schon deutlich gesunken./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 16:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 16:31 / MESZ

