DZ Bank senkt Schaeffler auf 'Halten' und fairen Wert auf 6 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Schaeffler nach der Ankündigung weiterer Restrukturierungen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7 auf 6 Euro gesenkt. Der Autozulieferer reagiere mit zahlreichen Maßnahmen und Programmen auf den Strukturwandel in der Autoindustrie sowie auf reduzierte Schätzungen überkünftige Produktionsvolumina, die sich durch die Corona-Pandemie weiter reduziert hätten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte daher angesichts erwarteter Ergebnisbelastungen für 2020 und der Möglichkeit einer Kapitalerhöhung sein Anlageurteil./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 09:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 10:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.