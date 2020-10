DZ Bank senkt Symrise auf 'Verkaufen' und fairen Wert auf 95 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Symrise von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 108 auf 95 Euro gesenkt. Die Aktie des Duftstoffherstellers habe sich dank ihrer defensiven Qualitäten seit Jahresbeginn deutlich besser als die Vergleichsindizes entwickelt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts gleichzeitig gesunkener Gewinnschätzungen seien die Bewertungsmultiplikatoren stark gestiegen, so dass die Aktie kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mehr biete. Zudem könnte das organische Wachstum hinter den Markterwartungen zurückbleiben./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 16:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 16:57 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.