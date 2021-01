E.ON - Aktiver Handel direkt am Support!

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,798 € (XETRA)

Gehen wir davon aus, dass auf Tradegate vermehrt private Trader unterwegs sind, können wir festhalten, dass diese in der E.ON-Aktie extrem aktiv sind. Gegen Mittag ist das Orderaufkommen mit über 1000 Aufträgen sehr hoch und man muss sich nur der SAP-Aktie im Bereich der Dax-Werte geschlagen geben, die noch deutlich aktiver gehandelt wird.

Kursverlauf enttäuscht Anleger!

Mich selbst verwundert diese Aktivität in der E.ON-Aktie ein wenig, denn große News sucht man vergebens. Ist es vielleicht nur die Nähe zu der sehr starken Unterstützung ab ca. 8,85 EUR, die für Handelsinteresse sorgt? Falls ja, müssen sich private Käufer momentan die Frage stellen, ob man mit diesen richtig liegt. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Aktie fast ein Prozent im Verlust und obwohl wir bereits am Mittwoch den Supportbereich testeten, kann man sich einfach nicht nach oben absetzen. Erschwerend kommt die relative Schwäche der Aktie seit Sommer hinzu. E.ON bewegt sich in einem Abwärtstrend und trotz diverser Unterstützungen kommt man über nicht viel mehr als eine kleine Seitwärtsbewegung hinaus. Das ist, gerade auch mit Blick auf die neuen Allzeithochs im Dax, extrem enttäuschend. Anders kann man die aktuelle Ausgangslage nicht formulieren.

Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Kombinieren wir diese Fakten, muss man momentan schon einigen Mut aufbringen, um sich in großem Stil in der E.ON-Aktie zu engagieren. Natürlich ist das Chance-Risiko-Verhältnis top, falls sich die Käufer doch noch durchsetzen und der Abwärtstrend beendet werden kann. Dafür müssten jedoch die Abwärtstrendlinie und der Widerstandsbereich bis hin zu ca. 9,25 EUR nachhaltig überwunden werden. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür?

Leider sieht es momentan eben nicht nach einer solchen Kursentwicklung aus. Im Gegenteil. Trotz Unterstützung hält sich das Kaufinteresse in Grenzen. Es droht ein neues Korrekturtief, wobei die Aktie auf 8,5-8,324 EUR zurückfallen könnte. Der längerfristige Chart zeigt jedoch auch, dass die Bullen auf mittelfristiger Ebene nicht gänzlich chancenlos sind, denn die Verkäufer stoßen auch nach einem neuen Tief relativ schnell auf die nächste Unterstützung.

E.ON SE Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)