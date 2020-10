E.ON - Erholung schreitet voran

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,560 € (XETRA)

Am 18. September kam es in der E.ON-Aktie zum schicksalhaften Ausbruch unter den Unterstützungsbereich bei 9,712 EUR. Damit wurde eine seit Juni ausgebildete multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet und in der ersten Abwärtsbewegung fiel der Kurs bis auf 9,276 EUR zurück. Hier startete eine Gegenbewegung, mit der man jetzt auf die alte Nackenlinie/Unterstützung zuläuft.

Weitere Verkaufswelle einplanen!

Kurzfristig dominieren in dieser Pullbackbewegung die Käufer das Geschehen. Eine klare Bodenformation ist am Tief jedoch nicht zu erkennen, so dass die Gefahr besteht, dass es sich bei dieser Aufwärtsbewegung lediglich um eine Erholung handelt. Anschließend könnte es zu neuen Tiefs kommen, wobei Abgaben auf 9 EUR möglich sind. Kommt es für Investoren in der E.ON-Aktie sogar richtig dick, müsste mit einem Test von 8,324 EUR gerechnet werden. Rechnerische Kursziele aus der SKS-Formation liegen bei ca. 9,10 EUR und 8,75 EUR.

Alternativ zu diesem bärischen Szenario sehen wir aktuell nicht nur eine Erholung, sondern das erste Standbein einer neuen Bodenbildung. In diesem Fall dürften in den nächsten Wochen auch 9,712 EUR wieder nachhaltig zurückerobert werden, sodass die Kurse in Richtung 10,40 EUR und später 10,81 EUR durchstarten können.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)