E.ON - Interessante Einstiegschancen

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 11,010 € (XETRA)

Nach dem Anstieg aus einer Konsolidierung zog der Kurs von E.on ab Juli noch einmal dynamisch an, brach über das Hoch der Erholung aus dem Vorjahr bei 10,81 EUR aus und erreichte fast das Kursziel bei 11,47 und den Widerstand bei 11,56 EUR.

Es folgte eine Korrekturphase, die in den letzten Tagen erneut an die Unterstützungszone bei 10,72 bis 10,81 EUR reichte. Nach einer kurzen Erholung wird dieses Gebiet derzeit erneut angesteuert und könnte den Bullen zum antizyklischen Einstieg in die Korrektur dienen.

Korrektur formal oberhalb von 11,06 EUR beendet

Sollte sich die Aktie also mit Schwung von dieser Kreuzunterstützung lösen, würde schon ein Anstieg über 11,06 EUR für ein kleines Kaufsignal ausreichen und den Wert anschließend bis 11,56 EUR antreiben können. Ein Ausbruch über die Hürde dürfte ein sehr schwieriges Unterfangen werden, könnte die E.on-Aktie dafür aber schnell bis 12,00 und 12,70 EUR katapultieren.

Unterhalb von 10,72 EUR wären nicht nur die wichtigen Supports unterschritten, sondern auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie. In diesem Fall wäre die Ausweitung der Gegenbewegung bis 10,26 und 9,99 EUR die Folge.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)