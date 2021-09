ECKERT & ZIEGLER - Aktie erreicht Tradingziel

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 120,700 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("ECKERT & ZIEGLER - Aktie mit bärischen Divergenzen") vom vergangenen Freitag lautete wie folgt: "Hier liegt eine so genannte multiple bärische Divergenz vor. Entsprechend muss man sich hier in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell auf Gewinnmitnahmen und den Beginn einer technischen Korrektur einstellen. So lange den Bullen kein Tagesschluss oberhalb von 132 EUR gelingt, ist eine technische Korrektur Richtung EMA50 im Tageschart zu favorisieren."

Touchdown am EMA50

Der Wert brachte heute die prognostizierten Gewinnmitnahmen: Die Aktie eröffnete schwächer und fiel kurz nach der Eröffnung zeitweise bis auf 112,50 EUR, der EMA50 im Tageschart (Ziel der skizzierten Bewegung) wurde intraday sogar leicht unterboten.

Ausgehend von diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt schlugen am Vormittag die ersten Schnäppchenjäger zu - der EMA50 war in den vergangenen Monaten regelmäßig ein attraktives Einstiegsniveau in den langfristigen Aufwärtstrend der Aktie. So möglicherweise auch heute.

Fazit: Die Aktie hat das avisierte Korrekturziel auf der Unterseite erreicht und könnte nun die nächste Kaufwelle bringen. Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem Tagesschluss südlich von 112,50 EUR.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Eckert & Ziegler Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)