Eckert & Ziegler erhöht die Dividende

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro pro Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber eine Dividende von 0,42 Euro (splitbereinigt). Beim aktuellen Börsenkurs von 69,80 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 0,64 Prozent. Die nächste Hauptversammlung soll am 2. Juni 2021 stattfinden.

Der Konzern hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von 176,1 Mio. Euro (Vorjahr: 178,5 Mio. Euro) und einem Jahresüberschuss von 22,9 Mio. Euro (Vorjahr: 22,0 Mio. Euro) abgeschlossen. Das Ergebnis pro Aktie beträgt splitbereinigt 1,11 Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau, einem Jahresüberschuss von rund 29 Mio. Euro und einem EPS (Ergebnis pro Aktie) von rund 1,40 Euro.

Eckert & Ziegler ist ein Hersteller für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Seit 1999 ist Eckert & Ziegler börsennotiert.

Redaktion MyDividends.de