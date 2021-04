Ein Jahr mit Corona: 5 Lehren, die die Zukunft des Investierens prägen könnten

Ein Jahr mit Corona: Fünf Dinge, die wir gelernt haben

Vor mehr als einem Jahr wurde das Unvorstellbare wahr: Eine Pandemie ungekannten Ausmaßes erfasste den gesamten Globus und erschütterte Millionen von Menschen. Angesichts des unsäglichen Leids, das mit der Krise einherging, sollte jede Betrachtung der Ereignisse des vergangenen Jahres damit beginnen, innezuhalten und an die etwa 2,5 Millionen Menschen weltweit zu denken, die an der Krankheit verstorben sind, sowie denjenigen zu danken, die im Gesundheitswesen und anderswo dazu beigetragen haben, in der Krise wenigstens den Anschein von Normalität zu wahren.

Die vergangenen zwölf Monate waren sehr schwer. Aktuell scheint die Welt aber auf einem guten Weg zu sein, um das Leben, wie wir es kennen, bald wieder aufzunehmen. Es scheint an der Zeit, zurückzublicken und darüber nachzudenken, was sich im letzten Jahr verändert hat und was wir daraus lernen können.

5 Lehren aus dem vergangenen Jahr, die die Welt des Investierens in Zukunft prägen könnten:

1. Investiert bleiben und auf Diversifizierung achten. Der Ausverkauf im Februar und März 2020 war für viele Anleger sehr schmerzhaft - nicht wenige Papiere erlebten zweistellige Wertverluste. Trotzdem: Es war weise, sich nicht von seinem Kurs abbringen zu lassen. Timing ist selbst für die erfahrensten Anlageprofis ein schwieriges Unterfangen, und auch in diesem Fall haben nur sehr wenige vorhergesehen, wie schnell der Markt sich erholt hat: Seit dem Tief im März 2020 sind sowohl der S&P 500 Index als auch der MSCI All Country World Index um mehr als 65 % gestiegen.(1) Wenn Anleger ihre Bestände inmitten der Volatilität verkauft und auf die Erholung gewartet hätten, wären ihre Portfolios um einiges ärmer gewesen. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ein Portfolio darauf auszurichten, langfristig investiert zu bleiben.

2. Nach Chancen Ausschau halten. Zweifellos ist es wichtig, das Kernportfolio als Basis des gesamten Investments beizubehalten. Es besteht typischerweise aus einem Mix aus Aktien und Anleihen, der den Zielen, der Risikotoleranz und dem Zeithorizont des Anlegers entspricht. Andererseits ist es aber auch zentral, ein Portfolio bei Bedarf taktisch anzupassen. In diesem Zusammenhang schlug das BlackRock Investment Institute (BII) kürzlich vor, dass Anleger eine Herabstufung von US-Treasuries in Erwägung ziehen könnten und dass es sinnvoll sein könnte, Aktien gegenüber Anleihen zu bevorzugen. Aufgrund einer möglicherweise steigenden Inflation regten sie zudem an, inflationsgeschützte US-Staatsanleihen in Betracht zu ziehen. Bei Aktien gefielen den Spezialisten des BII die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen sowie der Faktor Quality, also Unternehmen mit starken Bilanzen und Cashflows, die tendenziell resilienter gegenüber den Folgen der Pandemie und der Wirtschaftskrise sein dürften. Außerdem könnten Schwellenländer und insbesondere China 2021 punkten, insbesondere weil sie von einem möglichen Aufschwung als Folge der Impffortschritte sowie einem schwächeren Dollar profitieren könnten. Bei iShares Anlegern liegt der Fokus deutlich auf Aktien, die in diesem Jahr starke Zuflüsse erlebten.

3. Megatrends verstetigen sich. COVID-19 und die Folgen der Pandemie haben einige technologische und makroökonomische Trends beschleunigt. Daraus ergeben sich für Anleger eine ganze Reihe langfristiger Anlagechancen. So erwiesen sich etwa Genomik und Immunologie als entscheidend im Kampf gegen COVID und andere Krankheiten, und tatsächlich: Der NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index (2) ist seit März 2020 um 98 % gestiegen.(3) Andere Trends wie der Online-Handel und Homeoffice-Technik haben Fahrt aufgenommen, und US-Infrastrukturprojekte rücken wieder in den Fokus. Wenn Anleger direkt in solche Megatrends investieren, können sie diese langfristigen Wachstumschancen gezielter nutzen als durch das übliche Sektor-Engagement.

4. Nachhaltiges Investieren wird Mainstream. Viele glaubten, dass die Konjunkturabschwächung und die Pandemie den Trend zu nachhaltigen und ESG-Investitionen abschwächen oder sogar drehen könnten. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: 2020 gewannen nachhaltige Investments und Anlagen, die Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung (ESG) fokussieren, an Zugkraft. Denn immer mehr Anleger erkannten, dass Nachhaltigkeitsthemen, wie Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern oder der Klimawandel, Anlagethemen sind, die sich langfristig auf Risiko und Rendite auswirken können. Im Jahr 2020 schnitten 80 % der nachhaltigen Indizes besser ab als ihre Pendants ohne ESG-Fokus.(4) Wir sind davon überzeugt, dass ESG immer wichtiger wird - und zwar sowohl für die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, als auch für die Art und Weise, wie Anleger investieren.

5. iShares ETFs sind nützliche Anlageinstrumente. 2020 haben iShares ETFs immer wieder gezeigt, wie wertvoll sie für Anleger sein können. Während der Volatilität im März haben viele Anleger und insbesondere Institutionen iShares Anleihen-ETFs genutzt, um die Herausforderungen ihrer Portfolios zu meistern. Da der zugrunde liegende Anleihenmarkt im Wesentlichen eingefroren war, kauften viele Anleihen-ETFs statt Einzelanleihen - denn ETFs boten Liquidität und Preistransparenz sowie niedrigere Transaktionskosten. Später im Jahr, als sich die Märkte wieder erholt hatten, konnten Anleger über ETFs auf Marktsegmente mit Wachstumschancen zugreifen, so etwa auf Bereiche wie saubere Energie oder Schwellenländer. Welches Umfeld auch immer - fast immer bieten iShares ETFs einen Zugang.

Fazit

Der Rückblick auf die letzten zwölf Monate ist mit einer Vielzahl widerstreitender Emotionen verbunden: Trauer, Traurigkeit, Erschöpfung natürlich, aber auch ein neues Gefühl der Wertschätzung für alles, wofür man dankbar ist, und auch ein gewisser Optimismus, dass das Schlimmste hinter uns liegen könnte. Auch wenn nicht klar ist, was die nächsten zwölf Monate bringen, so ist doch sicher, dass die Lehren aus dem letzten Jahr uns helfen werden - nicht nur 2021, sondern auch darüber hinaus.







