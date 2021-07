Ein Marktcrash steht bevor: 3 Aktien, die man kaufen kann, wenn es passiert

Die laufende emotionsgetriebene Marktrallye hat sich weit von den Fundamentaldaten entfernt.

Ein bevorstehender Marktcrash kann sich als eine großartige Investitionschance erweisen, wenn Kleinanleger Aktien mit einem soliden Wettbewerbsvorteil aufgreifen.

Die wichtigsten Punkte

Seit März 2009 hat der US-Aktienmarkt einen der längsten Bullenläufe der Geschichte erlebt. Nicht einmal eine Pandemie konnte die Party stoppen - der vom Coronavirus getriebene Bärenmarkt vom März 2020 dauerte gerade einmal 33 Tage. Allerdings kann diese emotionsbasierte Rallye nicht unbegrenzt andauern. Früher oder später werden die Marktbewertungen zu den Fundamentaldaten aufschließen müssen.

Derzeit liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) des S&P 500 bei 3,2, dem höchsten Wert, den er je erreicht hat. Gleichzeitig hat die Marginverschuldung der Investoren mit 861 Mrd. US-Dollar den höchsten Stand aller Zeiten erreicht, so die Financial Industry Regulatory Authority. Dies verdeutlicht die exzessive Risikobereitschaft der Investoren. Ein bedeutender Anstieg der Margin-Schulden war auch vor der Dotcom-Blase im Jahr 2000 und dem Börsencrash 2008 zu beobachten, was darauf hindeutet, dass wir uns jetzt möglicherweise an der Schwelle zu einem bevorstehenden Börsencrash befinden.

Allerdings können Kleinanleger diese schwierigen Zeiten in eine langfristige Chance verwandeln, indem sie die folgenden fundamental starken Aktien aufgreifen, die höchstwahrscheinlich während eines Crashs zu Schnäppchenpreisen erhältlich sein werden.

1. Fiverr

Ein angespannter Arbeitsmarkt aufgrund von unterbezahlten Arbeitskräften, hohen Arbeitslosengeldern und anderen Faktoren erweist sich als Segen für den Freelancer-Marktplatz Fiverr International. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von einer pandemiebedingten Verschiebung im Verhalten der Arbeitskräfte zu profitieren, bei der die Menschen Flexibilität und das Potenzial, in freiberuflichen Jobs mehr zu verdienen, gegenüber traditionellen, fest bezahlten Jobs bevorzugen. Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Freiberufler in den USA von 59 Millionen im Jahr 2020 auf 87 Millionen im Jahr 2027 ansteigen wird, und es scheint, dass viele Menschen nicht zu der Arbeit zurückkehren werden, die sie vor der Pandemie gemacht haben.

Im ersten Quartal hat sich der Umsatz von Fiverr im Jahresvergleich auf 68,3 Millionen US-Dollar verdoppelt. Dieses phänomenale Wachstum wurde durch einen Anstieg der aktiven Käufer um 56 % im Jahresvergleich auf 3,8 Millionen, einen Anstieg der Ausgaben pro Käufer um 22 % auf 216 US-Dollar und eine Ausweitung der Take-Rate (Umsatz geteilt durch den Gesamtwert der Transaktionen, die in einem bestimmten Zeitraum über die Plattform bestellt wurden) um 10 Basispunkte auf 27,2 % bedingt. Das Unternehmen konzentriert sich auf häufigere und teurere Projekte über seine kürzlich gestartete Fiverr Business-Plattform. Das Unternehmen prognostiziert außerdem ein solides Umsatzwachstum von 59 bis 63 % im Geschäftsjahr 2021.

Mit einem Kurs von mehr als dem 32-Fachen des Umsatzes ist Fiverr eine teure Investition, insbesondere für ein unrentables Unternehmen. Das Unternehmen ist mit Risiken konfrontiert, z. B. der starken Konkurrenz durch andere Freelance-Marktplätze, einschließlich Upwork und Freelancer; die Veränderung der Vorschriften darüber, wie Auftragnehmer klassifiziert werden, und die Möglichkeit, dass Arbeitgeber Fiverr umgehen, um direkt Verträge mit Freelancern abzuschließen. In Anbetracht der Markenbekanntheit und seines hocheffizienten Marketings sollte Fiverr jedoch in der Lage sein, einen wachsenden Anteil des 115 Milliarden US-Dollar großen Marktes für Freelancer zu erobern.

2. Apple

Nachdem die Aktie von Apple in den ersten Monaten des Jahres 2021 hinter den breiten Marktindizes zurückgeblieben ist, gewinnt sie nun vor dem Geschäftsbericht zum dritten Quartal (zum 30. Juni), der am 27. Juli veröffentlicht wird, an Fahrt. Derzeit zum 7,8-Fachen des Umsatzes gehandelt, wird dieser Titan mit einer Marktkapitalisierung von 2,47 Billionen US-Dollar bei einem Marktcrash höchstwahrscheinlich zu einem günstigeren Preis zu haben sein.

Mit einem Letzte-12-Monate-Netto-Cashflow von fast 100 Mrd. US-Dollar, den äußerst beliebten iPhone- und iPad-Franchises, einer installierten Basis von über 1,65 Mrd. Geräten, die die Durchdringung seiner Dienste vorantreiben, und einer beträchtlichen Preissetzungsmacht aufgrund eines außergewöhnlich treuen Kundenstamms ist Apple ein unvermeidlicher Pick für Anleger, insbesondere während eines Marktcrashs. Die Kundentreue ist hart erarbeitet - Apple hat eine Erfolgsformel mit konsequenten Upgrades seiner Produkte und Dienstleistungen etabliert, um sicherzustellen, dass bestehende Kunden nicht zur Konkurrenz wechseln.

Apple wird auch vom 5G-Geräte-Upgrade-Zyklus für einige weitere Jahre profitieren. Die erste 5G-Smartphone-Serie, das iPhone 12, hat im ersten Quartal dieses Jahres fast ein Drittel des Umsatzes der Smartphone-Industrie ausgemacht. Da sich das Unternehmen auf den Start der nächsten 5G-Smartphone-Serie in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2021, dem iPhone 13, vorbereitet, wird dies auch weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber sein. Die zunehmende iPhone-Akzeptanz hat auch dazu beigetragen, den Umsatz von margenstarken und wiederkehrenden Diensten wie Apple Music, dem App Store und Apple News+ sowie iPhone-Zubehör und Wearables zu erhöhen.

Apples jüngste Ergebnisse des zweiten Quartals (für den Zeitraum bis zum 31. März) waren ziemlich phänomenal mit einem Umsatzanstieg von 54 % im Jahresvergleich auf 89,6 Milliarden, weit über der Konsensschätzung von 77,4 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar übertraf auch die Konsensschätzung von 0,99 US-Dollar. Die Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 22 % im Jahresvergleich zum dritten Quartal.

Mit einem geschätzten Wert von 263,4 Milliarden US-Dollar ist Apple im Jahr 2021 die wertvollste Marke der Welt. Vor dem Hintergrund mehrerer Rückenwinde und einer soliden Finanzlage bietet das Unternehmen ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Investoren.

3. Texas Instruments

Die Aktien des Halbleiterunternehmens Texas Instruments haben im vergangenen Jahr über 40 % zugelegt. Der Hersteller von integrierten Bauelementen konzentriert sich auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren, und seine fehlende Abhängigkeit von den bereits überlasteten Foundries von Drittanbietern hat sich als außergewöhnlich gut erwiesen. Da Texas Instruments seine eigenen Foundries betreibt, profitiert das Unternehmen erheblich von dem anhaltenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Halbleitern, das voraussichtlich bis zum nächsten Jahr anhalten wird.

Texas Instruments stellt keine hochmodernen CPUs und GPUs her, sondern konzentriert sich auf die Produktion einfacher Chips, die in rund 80.000 Produkten zum Einsatz kommen. Diese Produkte sind ein integraler Bestandteil von elektronischen Geräten, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Industrie, persönliche Elektronik, Automobil, Kommunikationsgeräten und Unternehmenssystemen verwendet werden. Eine diversifizierte Umsatzbasis über Produkte und Sektoren hinweg sichert Texas Instruments eine bedeutende Geschäftsstabilität, auch in Zeiten erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit.

Das Unternehmen hat sich entschieden, seinen freien Cashflow (FCF) pro Aktie zu maximieren, der von 2004 bis 2020 jährlich um 12 % gewachsen ist. Das Unternehmen strebt an, langfristig den gesamten FCF durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Texas Instruments hat seine Dividende in den letzten 17 aufeinanderfolgenden Jahren mit einer jährlichen durchschnittlichen Rate von 26 % gesteigert. Im gleichen Zeitraum hat das Unternehmen die Anzahl seiner Aktien um 46 % reduziert.

Die Aktie wird mit dem 11,4-Fachen des Umsatzes gehandelt und ist damit nicht billig, zumal das durchschnittliche KUV in der Halbleiterindustrie nur beim Dreifachen liegt. Dank seines widerstandsfähigen und diversifizierten Geschäftsmodells und dem Fokus auf die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre kann sich das Unternehmen jedoch selbst auf diesen erhöhten Niveaus als attraktive Investition erweisen.

