Einfach überragend: Zwei Aktien, die im Jahr 2021 die Dividende um 10 % oder mehr erhöht haben!

Was ist es, das dir an Aktien am meisten gefällt? Sind es die überragenden Kursgewinne, die mit dieser Assetklasse möglich sind? Oder ist es einfach dieses gute Gefühl, über Aktien am Produktivkapital beteiligt zu sein? Nun gut, vielleicht ist es ja eine Mischung aus beidem. Aber es gibt natürlich noch etwas, das sehr viele Investoren bei ihren Aktien ins Herz geschlossen haben.

Es sind hier die Dividenden gemeint, die von nicht wenigen Aktiengesellschaften relativ regelmäßig an ihre Anteilseigner überwiesen werden. Und du wirst mir sicherlich zustimmen, wenn ich behaupte, dass man sich an diese Zahlungen sehr schnell gewöhnen kann. Mit großem Wohlwollen nimmt man es deshalb auch auf, wenn die Ausschüttung angehoben wird. So wie von diesen beiden Unternehmen, die ihre Dividende im aktuellen Jahr um 10 % oder mehr erhöht haben.

Die Deutsche Post möchte ich derzeit durchaus als eine Ausnahmeerscheinung am heimischen Aktienmarkt bezeichnen. Denn sie ist wohl eines der wenigen deutschen Unternehmen, das von der Coronapandemie überproportional profitieren konnte. Der größte Wachstumstreiber war hier ohne Zweifel der durch die weltweiten Lockdowns weiter befeuerte Onlinehandel.

Das Sendungsaufkommen wuchs dadurch beträchtlich und so konnte von der Deutschen Post bzw. DHL im letzten Jahr die Anzahl der beförderten Pakete um 15 % auf 1,83 Mrd. gesteigert werden. Und dies bescherte dem Logistikunternehmen für das Geschäftsjahr 2020 ein Rekordergebnis. Um 5,5 % auf 66,8 Mrd. Euro konnte der Umsatz in die Höhe geschraubt werden. Und beim EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) sahen wir sogar einen Anstieg um stolze 17 % auf 4,85 Mrd. Euro.

Um denselben Prozentsatz, nämlich um 17 %, wurde auch die Dividende von der Deutschen Post angehoben. Sie erhöhte sich von 1,15 auf 1,35 Euro je Aktie also recht signifikant. Und dies muss nicht die letzte Anhebung gewesen sein. Denn der Gelbe Riese geht davon aus, dass es auch im laufenden Jahr in Sachen Paketaufkommen einen neuen Höchstwert geben könnte.

Die Deutsche-Post-Aktie hat sich in diesem Umfeld bisher außergewöhnlich stark präsentiert und notiert derzeit mit 52,11 Euro (21.05.2021) nicht nur 87 % höher als vor zwölf Monaten, sondern auch auf einem neuen absoluten Höchststand. Aufgrund der weiterhin sehr guten Wachstumsaussichten des Unternehmens könnte auch die Aktie der Deutschen Post weiterhin mehr als einen Blick wert sein.

Ein weiteres Unternehmen, das nicht erst in diesem Jahr mit großen Erhöhungsschritten bei seiner Ausschüttung aufwartet, ist der amerikanische Konzern Home Depot. Die Aktie der weltweit größten Baumarktkette kann mit einer fantastischen Dividende bzw. Dividendenhistorie glänzen. Da die Geschäfte schon seit Jahren ausgezeichnet laufen, ist Home Depot in der Lage, eine äußerst aktionärsfreundliche Dividendenpolitik umzusetzen.

Aber schauen wir erst einmal, wie sich die Situation in diesem Jahr darstellt. Im März wurde vom Unternehmen die Quartalsdividende um 10 % auf jetzt 1,65 US-Dollar je Aktie angehoben. Dies bedeutet, dass auf ein Jahr hochgerechnet insgesamt 6,60 US-Dollar je Anteilsschein in die Taschen der Aktionäre fließen. Doch betrachtet man die Entwicklung der Dividende in der Vergangenheit, dann kann man durchaus Erstaunliches ausmachen.

Vor fünf Jahren zahlte Home Depot nämlich noch eine Dividende je Aktie von 2,76 US-Dollar pro Jahr. Damit hat sich die Ausschüttung alleine in diesem Zeitraum mit einem Anstieg von 139 % mehr als verdoppelt. Und betrachtet man in dieser Hinsicht die letzten zehn Jahre, dann kann man sogar eine Steigerung der Dividende um fantastische 535 % ausmachen.

Die Aktie von Home Depot wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 bewertet und liefert aktuell eine Dividendenrendite von 2,09 %. Ihr Kurs liegt mit 315,77 US-Dollar (21.05.2021) 31 % höher als vor zwölf Monaten und sogar stolze 856 % höher als noch vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, dass die Home-Depot-Aktie nicht unbedingt nur für Dividendeninvestoren absolut interessant daherkommen könnte.

Der Artikel Einfach überragend: Zwei Aktien, die im Jahr 2021 die Dividende um 10 % oder mehr erhöht haben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Home Depot.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images