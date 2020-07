Elektrofahrer zahlen oft weniger

Um den Verkauf anzukurbeln, gibt es nun einen höheren Umweltbonus. Wer sich ein Auto anschaffen möchte, sollte sämtliche Kosten vergleichen — auch die für die Versicherung. Das Vergleichsportal Verivox hat günstige Kfz-Versicherer für einige Elektroautos und vergleichbare Benzinermodelle her- ausgesucht (siehe Tabelle). Das Ergebnis: In vielen Fällen war die Police für das E-Auto günstiger. Eine Überraschung, denn die elektrischen Fahrzeuge kosten mehr. Darum hätte man eine höhere Kaskoprämie erwartet, schreibt Verivox.

Zudem waren bei einer Stichprobe im Jahr 2014 die Versicherungen für E-Autos im Schnitt noch sechs Prozent teurer. Der Grund für die Preisverschiebungen könnte in der Fahrweise liegen. Mittlerweile haben Versicherungsmathematiker nämlich Erfahrungen mit der Schadenshäufigkeit und den Schadenshöhen von Elektromodellen gesammelt. Die fließen in die Beitragsberechnung ein. E-Auto-Fahrer scheinen also vergleichsweise wenige Schäden zu melden.

