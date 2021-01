Eli Lilly: Aktie hebt vorbörslich ab – Fortschritte bei Alzheimer-Medikament

Die Aktie des amerikanischen Pharmakonzern macht heute vorbörslich einen zweistelligen Satz in die Höhe. Das Papier legt in der Spitze um fast 20 Prozent zu und beruhigt sich jetzt wieder ein wenig. Fortschritte beim Alzheimer-Medikament Donanemab stimmen die Anleger heute positiv für Eli Lilly. Damit könnte die Aktie im regulären Handel ein neues Allzeithoch erreichen und die Marke von 200 Dollar ins Visier nehmen.

Klare Verbesserung

Wie Eli Lilly in Indiapolis im US-Bundesstaat Indiana am Montag mitteilte, konnte Donanemab 18 Monate nach der Einnahme die Abnahme der kognitiven Leistung der Testkandidaten um 32 Prozent verlangsamen verglichen mit Menschen, denen Placebo-Produkte verabreicht worden waren. Mit 272 nahm allerdings eine geringe Anzahl von Kranken an der Untersuchung teil.

