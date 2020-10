ELI LILLY - Nach Zahlen unter Beschuss

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 131,900 $ (NYSE)

Eli Lilly and Company verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD die Analystenschätzungen von 1,71 USD. Der Umsatz liegt mit 5,74 Mrd. USD unter den Erwartungen von 5,91 Mrd. USD.

Diese Zahlen veröffentlichte der Pharmakonzern gestern vorbörslich. Die Aktie wurde daraufhin abgestraft und verlor 6,92 %. Die Aktie gehörte gestern zu den schwächsten Werten im S&P 500.

Die Aktie von Eli Lilly befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde in den letzten Jahren mehrfach beschleunigt. Im Oktober 2018 erreichte der Wert erstmals sein altes Allzeithoch aus dem Juni 2000 bei 109,00 USD. Erst seit Oktober 2019 notiert die Aktie konstant darüber.

Am 09. Juli 2020 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch 170,75 USD. Damit stieß sie sich den Kopf an einer oberen Pullbacklinie, die den Aufwärtstrend seit März 2018 auf der Oberseite begrenzt. Anschließend fiel der Wert zunächst in einem Trendkanal ab. Aus diesem Kanal fiel er gestern mit einem Abwärtsgap zwischen 140,05 USD und 136,08 USD nach unten raus.

Bullen haben ein Problem

Das Chartbild der Aktie von Eli Lilly macht alles andere als einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es zu weiteren Kursverlusten kommen. Eine erste potenzielle Auffangstation liegt bei 123,60- 121,96 USD. Hält diese nicht, gäbe es eine weitere bei ca. 101,36 USD. Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einem Anstieg über das gestrige Abwärtsgap, also über 140,05 USD. Dann wäre Platz für einen weiteren Anstieg bis etwa 153,00 - 153,50 USD.

