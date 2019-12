ELMOS SEMICONDUCTOR - Geht es noch weiter hoch?

Elmos Semiconductor AG - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 28,950 € (XETRA)

Die Elmos-Aktie konnte den in der letzten Analyse ELMOS SEMICONDUCTOR - Neue Rally wird vorbereitet angekündigten Rallyschub zum 2018er Hoch bei 30,80 EUR vollziehen. Nach einem kurzen Fehlausbruch über dieses Hoch schwenkte der Wert in eine Seitwärtskorrektur ein, welche nach wie vor andauert. Dabei wurde der EMA50 als Support bestätigt, die Aktie tendiert wieder nach oben und drückt von unten an den Widerstandsbereich um 29 EUR. Das Chartbild zeigt sich weiterhin auf allen ebenen bullisch und mit konstruktiven Kursmustern innerhalb des Aufwärtstrends.

Weitere Rallychancen vorhanden

Sobald sich der Wert mit einem nachhaltigen Anstieg über 29,20 EUR aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen nach oben hin befreien kann, sollte ein weiterer Angriff auf die Hochs bei 30,80 - 32,15 EUR erfolgen. Oberhalb davon eröffnet sich deutliches Rallypotenzial bis in den Bereich bei 39 - 42 EUR.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Weitere Rücksetzer bis 26 - 27 EUR wären unproblematisch. Erst bei einem Abrutschen per Tages- und Wochenschluss unter 26 EUR steigen die Chancen auf eine größere Zwischenkorrektur in Richtung 23,50 - 23,90 oder ggf. 20,60 - 20,80 EUR.

Auch interessant:

Dieser Nasdaq-100-Wert startet jetzt durch!

Elmos Semiconductor AG

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)