EMGA berät BTG Pactual im Rahmen einer richtungsweisenden Fremdkapitalaufnahme von 300 Millionen US-Dollar bei DFC

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), eine nischenorientierte Investmentbank mit Fokus auf Schwellenländern, meldet heute eine wegweisende „Senior Debt“-Kapitalaufnahme, die BTG Pactual den Ausbau der Aktivitäten im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Brasilien ermöglichen wird.

Die Kreditfazilität in Höhe von 300 Mio. USD wurde von DFC zur Verfügung gestellt. Die Transaktion ist die bislang größte Senior-Debt-Fazilität, bei der EMGA beratend zur Seite gestanden hat, und folgt auf eine Transaktion in Höhe von 140 Mio. USD, die im vergangenen Jahr mit den beiden europäischen Entwicklungsinstitutionen DEG und Proparco durchgeführt wurde.

Die Operation erfolgt in einer Zeit, in der Banken weltweit neue grenzüberschreitende Finanzierungsmöglichkeiten ergründen, um die von der COVID-19-Pandemie betroffenen Unternehmen noch besser unterstützen zu können.

Caio Zanette von BTG Pactual kommentierte die Transaktion mit den Worten: „BTG Pactual freut sich sehr über die Unterstützung von EMGA bei dieser wegweisenden Transaktion, von der unsere KMU-Aktivitäten in Brasilien profitieren werden. Wir entwickeln unsere gesamten Aktivitäten weiter und die von der DFC bereitgestellten Mittel werden zur Förderung der Initiative beitragen, während sie durch die Unterstützung der 2X Challenge und die Fokussierung auf wirtschaftlich benachteiligte Regionen positive Impulse für die Gemeinschaft bewirken werden.“

Sajeev Chakkalakal, Managing Director of Investment Banking bei EMGA, sagte: „Sehr gerne haben wir das Team von BTG erneut als Berater bei dieser wegweisenden Fazilität unterstützt, die darauf abzielt, das Kreditportfolio von BTG für kleine und mittlere Unternehmen in Brasilien zu finanzieren. DFC ist bereits seit langer Zeit Partner von EMGA, deren Position als herausragende Institution für Entwicklungsfinanzierung überdies eine neue strategische Finanzierungsquelle für BTG darstellt.“ Jeremy Dobson, Managing Director von EMGA, ergänzte: „Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten an dieser Transaktion war eine Freude.“

Mit diesem Investment, dem bislang größten Darlehen von DFC in Lateinamerika, unterstützt die Agentur die Kreditvergabe an KMU. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den wirtschaftlich benachteiligten Regionen im Norden und Nordosten sowie auf Unternehmerinnen bzw. von Frauen geführten Unternehmen in Brasilien. Algene Sajery, Vice President des Office of External Affairs und Head of Global Gender Equity Initiatives bei DFC, sagte: „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit BTG Pactual im Rahmen dieser Transaktion, die das volle wirtschaftliche Potenzial von Frauen erschließen und dazu beitragen soll, ländliche Entwicklungsrückstände und die Einkommensungleichheit in Brasilien anzugehen.“

BTG Pactual: BTG, die größte Investmentbank in Lateinamerika und sechstgrößte Bank Brasiliens nach Eigenkapital, spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Darlehen und Garantien für ein breites Kundenspektrum, von KMU bis hin zu Großunternehmen. BTG ist ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und in federführender Funktion bei der gezielten Bereitstellung von Mitteln für Projekte mit positiven Impulsen für die Gemeinschaft tätig.

DFC: Die United States International Development Finance Corporation (DFC) ist die US-amerikanische Entwicklungsbank. Die DFC bietet im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Finanzierungslösungen für die Probleme der Entwicklungsländer an.

Emerging Markets Global Advisory Limited mit Sitz in London unterstützt Fremd- und Eigenkapital suchende Finanzinstitute und Unternehmen. Das Team von EMGA verfügt über die für die Durchführung von Transaktionen in Schwellenländern erforderliche jahrzehntelange Erfahrung. Die EMGA setzt ihre Expansion fort und festigt ihre Position als nischenorientierte Investmentbank mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.

