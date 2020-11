Der kanadische Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB) wird eine Quartalsdividende von 0,81 CAD an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2020 (Record day: 13. November 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,24 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 36,55 CAD einer aktuellen Dividendenrendite von 8,86 Prozent (Stand: 4. November 2020).

Enbridge zahlt seit über 65 Jahren eine Dividende an die Aktionäre aus. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,96 Mrd. CAD (Vorjahr: 13,26 Mrd. CAD) sowie einen bereinigten Ertrag von 1,13 Mrd. CAD nach 1,35 Mrd. CAD im Vorjahr, wie bereits am 29. Juli berichtet wurde.

Enbridge mit Firmensitz in Calgary wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen betreibt in Kanada und in den USA das weltweit größte Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System mit einer Länge von rund 27.500 Kilometern. Es werden rund 13.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Börse in Toronto seit Jahresanfang 2020 mit 29,21 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 73,84 Mrd. CAD auf (Stand: 4. November 2020).

