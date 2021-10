Entspannung im Botschafter-Streit mit der Türkei - Lira erholt sich

Istanbul (Reuters) - Im Botschafter-Streit zwischen der Türkei und mehreren westlichen Ländern hat sich die Lage am Montagabend entspannt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die Botschaften seien von einer "Verleumdung unseres Landes und unserer Nation einen Schritt zurückgetreten". Er glaube, dass die Botschafter "in ihren Erklärungen bezüglich der souveränen Rechte der Türkei vorsichtiger sein werden", sagte er am Nachmittag im Fernsehen nach einer Sitzung seines Kabinetts, das die Ausweisungen hätte bestätigen können. Die Entspannung führte am Devisenmarkt zur Erholung der türkischen Lira, die zuvor von Rekordtief zu Rekordtief getaumelt war. Sie hat in diesem Jahr fast ein Viertel ihres Wertes verloren.

Vor Erdogans Erklärung hatten die US-Botschaft und mehrere weitere westliche Vertretungen mitgeteilt, sie hätten sich an eine diplomatische Konvention gehalten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Gastlandes einzumischen. "Die Vereinigten Staaten stellen fest, dass sie Artikel 41 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen einhalten", hatte etwa die US-Botschaft getwittert. Kanada, die Niederlande und Neuseeland sendeten jeweils eine ähnliche Nachricht. In einer türkischen Version der US-Erklärung hieß es dabei, die Botschaft "bestätige" eine Einhaltung der Konvention. Beobachter erklärten, dies könne so verstanden werden, dass die Botschaften eine Einhaltung in Zukunft zusagten. Der ehemalige Oppositionsabgeordnete Aykan Erdemir sprach auf Twitter https://twitter.com/aykan_erdemir/status/1452645177051521027 von einer "strategischen Zweideutigkeit". Diese erlaube es "Erdogans Meinungsmachern zu behaupten, dass der Westen kapituliert hat, während die englische Version zu Hause den Eindruck erweckt, dass der Westen in Sachen Menschenrechte standhaft geblieben ist".

Erdogan hatte die Botschafter Deutschlands, der USA und anderer westlicher Länder am Samstag zu unerwünschten Personen erklärt, nachdem sie die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Menschenrechtlers Osman Kavala gefordert hatten. Auch Vertreter aus Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Kanada und Neuseeland waren betroffen.