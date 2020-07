"Erschütternde" Zahlen durch Corona bei US-Airline Delta

Chicago (Reuters) - Als erste der großen US-Fluggesellschaften hat Delta Air Lines infolge der Corona-Krise tiefrote Zahlen vorgelegt.

Im zweiten Quartal seien bereinigt 3,9 Milliarden Dollar Verlust vor Steuern bei elf Milliarden Dollar weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum angefallen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. "Das illustriert die wahrhaft erschütternden Folgen der Covid-19-Pandemie auf unser Geschäft." Nach einem Rückgang der Passagierzahlen um 93 Prozent im Quartal gegenüber dem Vorjahr komme die stark auf Geschäftsflüge setzende Airline bei steigenden Infektionszahlen sowie Quarantänevorschriften in den USA nicht vom Fleck. "Wir befinden uns in einem Stillstand", sagte Delta-Chef Ed Bastian der Nachrichtenagentur Reuters. Es werde länger als zwei Jahre dauern, bis sich die Branche vom Corona-Schock erhole.

Die in Atlanta sitzende Gesellschaft türmte unbereinigt gut sieben Milliarden Dollar Verlust auf. Dazu trugen rund zwei Milliarden Dollar Abschreibungen auf Beteiligungen an den insolventen oder kriselnden Airlines Latam, Aeromex und Virgin Atlantic bei. Durch Kostensenkungen sei es gelungen, den Barmittelabfluss pro Tag von 100 Millionen Dollar zu Beginn der Krise auf 27 Millionen Dollar im Juni zu drücken. Bisher hat Delta keinen Kredit des staatlichen Corona-Hilfsprogramms beantragt, denn die Liquidität betrug Ende Juni noch 15,7 Milliarden Dollar. Mehr als 15.000 Beschäftigte wollen Bastian zufolge gegen Abfindungen ausscheiden, mehrere Tausend weitere gingen von sich aus in unbezahlten Urlaub. Obwohl der Druck auf die Ticketpreise hoch ist, will Delta im Unterschied zu den Rivalen United und American Airlines den mittleren Sitz in Dreierreihen zum Infektionsschutz frei halten.