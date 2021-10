ETF´s um 6: Emerging Markets – mit oder ohne China? – Neues Youtube-Format startet

Replaced by the video

Ab heute widmen wir uns auf unserem YouTube-Channel auch dem Thema ETFs. Thomas Meyer zu Drewer, Head of Public Distribution bei Lyxor, stellt einmal die Woche seine Auswahl an ETFs zu einem bestimmten Thema vor. Heute geht es um die Emerging Markets und die Frage, on China mit drin sein muss oder besser nicht.

Viel Spaß beim Anschauen