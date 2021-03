Ethereum Kurs Prognose – Kurs erreicht erstes Ziel! Was nun?

Der Ethereum Kurs hat unser erstes Ziel, somit auch den ersten Widerstand, getestet. Daraufhin ist der Kurs vorerst abgestiegen jedoch sieht es nun aus, als ob er sich stabilisiert hat. Jetzt stellt sich die Frage was mit dem Kurs in den nächsten Tagen passieren könnte. Bleiben wir weiterhin bullisch? Dies erfährt ihr in diesem Artikel

Der Ethereum Kurs ist von der Umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter (SKS) Formation bullisch ausgebrochen. Diese haben wir auch in...

