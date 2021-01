Etsy-Aktie: 3 Kennzahlen, die Foolishe Investoren jetzt kennen müssen!

Die Etsy-Aktie hat in den letzten Tagen ein weiteres Mal zum Spurt angesetzt. Es gab erneut spannende Meldungen, die auf ein starkes viertes Quartal schließen lassen. Das schürt die Hoffnungen der Marktteilnehmer, dass dieser spezielle E-Commerce-Akteur ein langfristiger Profiteur der Corona-Krise wird. Oder, anders ausgedrückt: mehr Mainstream.

Wie auch immer: Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Etsy-Aktie zwischenzeitlich sogar die Marke von 180 Euro je Anteilsschein hinter sich lassen konnte. Wirklich eine bemerkenswerte Performance seit Jahresanfang, die dieses Papier hingelegt hat.

Foolishe Investoren fragen sich natürlich, ob die Aktie jetzt noch ein Kauf ist. Vielleicht solltest du dir das besser selbst beantworten, ein Blick auf diese drei Kennzahlen dürfte dir jedoch dabei behilflich sein.

Etsy-Aktie: Die Marktkapitalisierung!

Ein erster Fokus, den wir dabei wählen wollen, ist die derzeitige Marktkapitalisierung hinter allen Etsy-Aktien. Der Börsenwert des starken E-Commerce-Akteurs beläuft sich derzeit auf ca. 26,6 Mrd. US-Dollar. Ein spannender Wert, der mir jedoch vor allem eines zeigt: Hier ist das Ende noch nicht abzusehen. Vor allem nicht langfristig.

Wenn wir einen Blick auf klassische Kennzahlen riskieren, so ergibt sich zwar ein teureres Bewertungsmaß. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt so beispielsweise auf Basis der letzten Quartalszahlen bei ca. 14,7. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis dürfte im deutlich höheren zweistelligen, womöglich sogar dreistelligen Bereich liegen. Das ist jedoch nicht der Fokus, den wir einnehmen sollten.

Solange die Wachstumsgeschichte hinter der Etsy-Aktie intakt ist, so lange kann die Aktie weiterhin durchstarten. Zumal ein global führender Kreativmarktplatz im E-Commerce mit einer Marktkapitalisierung von 26,6 Mrd. US-Dollar noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben dürfte. Möglicherweise werden zukünftig Hand- und Selfmade-Waren wichtiger, wenn das Angebot in den Innenstädten bedingt durch COVID-19 geringer ausfallen sollte. Und Verbraucher nicht bloß auf die Mainstream-Onlinehändler setzen wollen.

100 % Traffic-Zuwachs!

Eine aktuelle Kennzahl spricht jedenfalls dafür, dass es tolle Neuigkeiten bei der Etsy-Aktie im vierten Quartal geben könnte. Ein Analyst hat zuletzt darauf verwiesen, dass der Traffic auf der Etsy-Plattform im Vorweihnachtsquartal um über 100 % über dem Vorjahreswert gelegen hat. Das ist nicht nur ein Rekordwert für den Handelsplatz. Nein, sondern zugleich auch ein sehr starker Indikator dafür, dass das Volumen in diesem bewegten Quartal ordentlich zugelegt haben könnte.

Das Vorweihnachtsquartal ist für den E-Commerce, den Handel und damit auch Etsy sowieso immer bedeutend. In diesem Jahr könnte es jedoch eine weitere positive Überraschung geben. Für Foolishe, langfristig orientierte Investoren ist das möglicherweise doppelt wichtig. Denn auch das gestiegene Interesse und das Traffic-Volumen zeigt: Die Etsy-Plattform wird konsequent mehr zur ersten Adresse, wenn es um kreative Geschenkideen geht.

Die Nutzerzahlen im Blick!

Zu guter Letzt möchte ich den Blick jedoch noch auf einen dritten, überaus relevanten Faktor schweifen lassen: nämlich die derzeitigen Nutzerzahlen. Per Ende des dritten Quartals kam Etsy auf einen Käuferkreis von 69,64 Mio. aktiven Käufern. Sowie von 3,68 Mio. aktiven Verkäufern. Keine Frage: Auch diese Zahlen dürften sich im Vorweihnachtsquartal weiterhin zum positiven entwickelt haben.

Wenn du mich fragst, zeigen diese zwei Zahlen jedoch eines sehr deutlich: Für einen global agierenden E-Commerce-Akteur besteht selbst hier noch eine Menge Potenzial. Käufer und Verkäufer zusammengenommen entsprechend nicht einmal der Bevölkerungsanzahl von ganz Deutschland. Diese Wachstumsgeschichte kann daher noch viele Facetten besitzen.

Zumal die Bestandskunden im Weihnachtsquartal und auch künftig immer mehr über die Etsy-Plattform bestellen könnten, was zu mehr Volumen und Umsätzen führt. Das zeigt mir insgesamt: Die Wachstumsgeschichte der Etsy-Aktie ist nicht ausgereizt.

Etsy-Aktie: Weiterhin interessant!

Die Etsy-Aktie ist und bleibt für mich daher ein spannendes Papier. Die Nachrichtenlage deutet auf Momentum hin, die Bewertung ist, wenn überhaupt, moderat dafür, wo der E-Commerce-Akteur langfristig hin möchte. Zudem besteht vonseiten der Nutzer noch eine Menge Potenzial. Ich verkaufe daher definitiv kein Stück meiner Etsy-Aktien. Nein, tatsächlich überlege ich sogar, bei einer Schwächephase noch einmal deutlich aufzustocken.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images