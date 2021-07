Euro-Bund-Future Long: 11-Prozent-Chance!

Gestern um 20 Uhr wurden die Ergebnisse der US-Notenbankberatungen bekannt gegeben. Kurzfristig erwartet Notenbank Chef Powell das Risiko einer aufflammenden Inflation als gestiegen. Mittelfristig ist er aber überzeugt, dass die Inflation wieder sinken wird. Werden die Marktteilnehmer von der Inflationsangst angesteckt, ist ein Rückgang der wichtigen Zinsindikatoren wie der Bund-Future möglich. Aus heutiger Sicht sieht es aber danach aus, dass die Fed diese Inflationsspitze ohne Zinserhöhung oder Tapering „durchtauchen“ will. Weiters sollte berücksichtigt werden, dass der Bund-Future die letzten zwei Monate weit nach oben gelaufen ist und der Widerstand bei 177,64 Euro auf einen Test wartet. Auf kurze Sicht ist aber von weiteren Kurssteigerungen bis auf 178,50 Euro auszugehen.

.

Zum Chart

.

Der Euro-Bund hat sich im großen Bild seit dem starken Anstieg Anfang März 2020, wo die 180,80 Euro gehandelt wurden, auf eine Range zwischen 169,87 Euro und 177,64 Euro eingependelt. In der Zeitspanne der Corona-Krise entwickelte sich der Kurs die folgenden 7 Monate bis Oktober 2020 an die obere Begrenzung der Range. Inflationssorgen und der wirtschaftliche Nachholeffekt senkten den Kurs bis Mai 2021 wieder auf die untere Begrenzung der Range. Der aktuelle Anstieg verläuft im Vergleich zu den älteren Kursentwicklungen rasanter, nachdem in guten zwei Monaten die Range von unten nach oben durchquert wurde. Die zukünftige Kursentwicklung könnte in zwei Szenarien ablaufen. So könnte der Euro-Bund bei 178 Euro den Kursverlauf umkehren und in den Monaten August bis September bis auf 174 Euro nach unten korrigieren, um in weiterer Folge erneut die 178,50 Euro ins Visier zu nehmen. Der Kurs könnte aber auch direkt die 178,50 Euro anlaufen. Für die Strategie wird das zweite Szenario in Betracht gezogen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 177,64 // 180,64 Euro Unterstützungen: 174,02 // 169,87 Euro

Fazit

Nach der zweimonatigen Aufwärtsentwicklung ausgehend von Juni 2021 bis Ende Juli 2021 ist der Kurs nahe an die obere Begrenzung der Range hochgelaufen. Die aktuelle Strategie basiert auf fortgesetzte Kurssteigerung bis zur Marke von 178,50 Euro.

.

Der Mini Future Long (WKN MA3V02) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 9,22 von einem steigenden Kurs des Euro-Bund Kurs zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 16,73 Euro (9,5 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 174,80 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 17,34 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 178,50 Euro liegen (21,04 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3V02 Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 19,11 - 19,12 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 157,46 Euro Basiswert: Euro-Bund-Future KO-Schwelle: 159,75 Euro akt. Kurs Basiswert: 176,48 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 21,04 Euro Hebel: 9,3 Kurschance: + 11 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.