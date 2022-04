EVERFUEL - Wasserstoff-Aktie geht senkrecht in den Himmel

Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 - WKN: A2QGNH - ISIN: DK0061414711 - Kurs: 9,550 € (L&S)

Vom Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland profitiert auch Everfuel. Die europaweite Ausschreibung der WSW mobil GmbH zum Aufbau einer Wasserstoff-Tankstelle für Schwerlastfahrzeuge in Wuppertal konnte das Unternehmen für sich gewinnen, zukünftig sollen dort Brennstoffzellen-Busse für den öffentlichen Personennahverkehr betankt werden (Quelle: news.cision.com). Zusätzlich wurde am vergangenen Donnerstag noch der Jahresbericht 2021 veröffentlicht (hier einsehbar). Beide Meldungen scheinen Anleger und Trader zu begeistern, der bereits seit Ende März andauernde Aufwärtstrend beschleunigt sich massiv.

Aktie erreicht erste Hürde

Bei 9,55 - 9,70 EUR erreicht der Wert heute bereits eine erste wichtige Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde weiteres Rallypotenzial bis 11,50 und 13,50 - 13,80 EUR eröffnen. Später winkt das Allzeithoch bei 18,298 EUR.

Konsolidierungen im Bereich dieses Widerstandes wären jetzt nicht untypisch und könnten mehr oder weniger schwungvoll auf hohem Niveau ablaufen. Maximalziele für Kursrücksetzer liegen bei 6,75 - 6,90 oder ggf. 5,85 - 6,00 EUR. Tiefer als 5,80 darf es jetzt nicht mehr nachhaltig gehen.

Fazit: Die beschleunigte Rally unter stark erhöhten Umsätzen spricht für weiter steigende Kurse in den kommenden Wochen und Monate. Kurzfristig müssten aber Konsolidierungen knapp oberhalb oder unterhalb der jetzt erreichten Hürde bei 9,55 - 9,70 EUR eingeplant werden. Wie alle Werte im Wasserstoff-Segment bleibt diese Aktie ein hochspekulatives und volatiles Papier und sollte mit Vorsicht gehandelt werden.

