Exosite lizenziert IoT-Technologie an West Pharmaceutical Services, Inc.

West wird Software und Lösungen von Exosite einsetzen, um seine Initiativen zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen zu beschleunigen

Exosite LLC, ein führender Anbieter auf dem Markt für das Industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT), gab heute bekannt, dass sie die Nutzung bestimmter Softwaretechnologien und -lösungen an West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST), einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Lösungen für die Verabreichung von injizierbaren Medikamenten, lizenziert hat. West wird die IoT-Technologie von Exosite nutzen, um seine Initiativen zur digitalen Transformation des Unternehmens zu unterstützen und zu beschleunigen. Die beiden Organisationen werden außerdem im Rahmen eines Digital Technology Centers für West in Taiwan zusammenarbeiten, das im Juni 2020 eröffnet werden soll.

Exosite ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware, der die weltweit führenden Hersteller mit IoT-Technologie und Lösungen in die Lage versetzt, die Entwicklung von vernetzten Produkten zu beschleunigen und eine digitale Strategie für langfristigen Erfolg zu verfolgen. Die Technologien von Exosite wurden in hochgradig regulierten Märkten, ähnlich denen von West, validiert und in einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Cloud-Umgebungen eingesetzt. Diese bewährten Technologien helfen Unternehmen wie West, Kunden und Interessenvertretern mit Hilfe digitaler Überwachung und Innovation neue Werte zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr über den breiten Einsatz der Exosite-Technologien im Gesundheitswesen“, sagte Hans Rempel, CEO von Exosite. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere ausgereiften Technologien einen wesentlichen Beitrag zu den Initiativen zur digitalen Transformation bei West leisten werden, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen in den kommenden Jahren.“

Künftig wird Exosite das Digital Technology Center von West und andere regionale Kunden mit seinen Teams in Taiwan und Minneapolis unterstützen. Als Unternehmen wird Exosite seine IIoT-Anwendungen ohne Barrieren, wie ExoSense® und ExoHome®, und seine vertikalen Standardlösungen, die erstklassige Funktionen bieten und Unternehmen in die Lage versetzen, schnell vernetzte Lösungen zu implementieren, weiter ausbauen.

Über Exosite

Seit 2009 leistet Exosite LLC Pionierarbeit im Bereich der IoT-Softwarelösungen. Mit Sitz in Minneapolis und Büros weltweit, verfügt das Exosite-Team über einen reichen Erfahrungsschatz und Expertise in den Bereichen IoT-Technologie und Geschäftsstrategie. Exosite arbeitet mit führenden Herstellern zusammen und bietet komplette vernetzte Lösungen, eine Software-Plattform für Unternehmen und ein reichhaltiges Ökosystem von Tools und Partnerschaften, um Konzepte für vernetzte Produkte schnell zu marktfähigen IoT-Anwendungen zu führen. Besuchen Sie www.exosite.com, um mehr darüber zu erfahren, wie Exosite die digitale Transformation vorantreibt.

Stacey O'Brien

Director of Marketing Communications

+1 612-353-2161 x 2085

staceyobrien@exosite.com