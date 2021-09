Fashionette: Senkung der Jahresziele wirkt noch nach – auch Berenberg kappt das Kursziel

Die Senkung der Jahresziele scheint auch nach einer zweitägigen Stabilisierung noch nicht aus den Köpfen der Anleger von Fashionette verschwunden zu sein. Die Aktien des Onlinehändlers für Modeaccessoires sanken im heutigen Handel um mehr als 4 Prozent auf 23,50 Euro. Erst am Freitag waren sie mit 21,80 Euro auf ein Rekordtief gefallen, und hatten damit seit dem Börsengang im Oktober fast 30 Prozent verloren.

Berenberg kappt Kursziel deutlich

Berenberg-Expertin Catharina Claes kappte aufgrund kurzfristiger Wachstumshemmnisse durch Logistikprobleme und höherer operativer Risiken ihr Kursziel deutlich von 60 auf 46 Euro. Sie sieht damit aber immer noch viel Erholungsspielraum deutlich über das Rekordhoch von 39,75 Euro hinaus.

Letzte Woche Donnerstag hatte Fashionette die Jahresziele gestutzt und dafür „Herausforderungen durch den Wechsel des Logistikpartners“ verantwortlich gemacht. Darauf senkte Hauck & Aufhäuser bereits sein Kursziel auf 60 Euro.

onvista-Redaktion: Fashionette ist ein Wachstumswert, daher wirken die Beeinträchtigungen durch den Wechsel des Logistikpartners besonders schmerzhaft, denn Anleger wollen in dieser Phase keinen Tritt auf die Bremse sehen. Das Unternehmen hat jedoch schnell auf die Probleme reagiert und rechnet bis zum vierten Quartal wieder mit einer Rückkehr zur Normalität was Lieferzeiten betrifft. Trotz der vielen gekappten Kursziele sieht eine Mehrheit der Analysten die Aktie auf dem derzeitigen Niveau jedoch als deutlich unterbewertet an. Das positive Umfeld für Online-Händler, welches sich durch die Pandemie etabliert hat, bereitet hier den potenziellen Nährboden. Risikofreudige Investoren können die derzeitigen Tiefststände für einen Einstieg nutzen.

