Federation of Royal Colleges of Physicians genehmigt UpToDate – ein Tool zur klinischen Entscheidungsunterstützung für die berufliche Weiterbildung

Durch die Nutzung des Point-of-Care-Tools von Wolters Kluwer als externe Weiterbildungsmaßnahme können Ärzte ab sofort Credits erwerben

UpToDate, das Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen von Wolters Kluwer, Health, wurde von der britischen Federation of the Royal Colleges of Physicians als Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung anerkannt. Die Organisation basiert auf einer Kooperation des Royal College of Physicians of London, des Royal College of Physicians of Edinburgh und des Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Die Colleges haben zusammen mehr als 50.000 Mitglieder weltweit. Die Zulassung von UpToDate erfolgt nach der Einführung von neuen Richtlinien des Verbandes, die die Nutzung von Onlineressourcen mit aktuellen medizinischen Inhalten (E-Libraries) zum Zweck der beruflichen Weiterbildung (CPD – Continuing Professional Development) erlauben.

Erwerb von Weiterbildungs-Credits während der Versorgung von Patienten

Durch die Nutzung von UpToDate, um klinische Fragen am Ort der Behandlung zu recherchieren, können Mitglieder nun Credits erwerben und nachverfolgen, die als berufliche Weiterbildungsmaßnahme anerkannt werden. CPD-Credits werden mit UpToDate erworben, indem Informationen zu einer bestimmten klinischen Frage abgerufen werden, die das klinische Wissen ergänzen.

UpToDate bietet Ärzten und Chirurgen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu evidenzbasierten klinischen Themen und Empfehlungen. Mit UpToDate können CPD-Credits jederzeit und überall über Desktop- oder Mobilgeräte erworben werden. Laut einer Studie zur Nutzung von UpToDate aus dem Jahr 2020 hat einer von vier Ärzten (26 %) in Großbritannien und Irland eine Behandlungsentscheidungen oder Diagnose bereits aufgrund von UpToDate-Informationen geändert.

Adrian Jennings, MD, Associate Medical Director für CPD bei der Federation of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom, kommentiert: „Ärzte, die am CPD-Programm der Federation teilnehmen, können jetzt auf einfache Weise externe CPD-Credits (Kategorie 1) erwerben, wenn sie während der Patientenbetreuung über UpToDate zu klinischen Fragestellungen recherchieren.

„UpToDate wird unseren Mitgliedern und Kollegen helfen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten“, ergänzt Dr. Jennings.

Denise Basow, MD, Präsidentin und CEO Clinical Effectiveness bei Wolters Kluwer, Health, berichtet: „Die Federation of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom teilt unser Ziel, Ärzten die aktuellsten Informationen bereitzustellen, damit sie Point-of-Care-Entscheidungen durch die beste verfügbare Evidenz untermauern können. Wir freuen uns, den Verbandsmitgliedern bei der Erfüllung ihrer CPD-Anforderungen zu helfen, während sie ihre Patienten behandeln.“

Expertenlösung für klinische Entscheidungen und Weiterbildung

UpToDate von Wolters Kluwer beinhaltet mehr als 12.000 klinische Themen und über 9.500 geprüfte Empfehlungen zur Unterstützung besserer Behandlungsentscheidungen am Krankenbett. Im Rahmen eines rigorosen redaktionellen Verfahrens mit 50 ärztlichen Fachredakteuren, die mit über 7.300 Fachautoren, Redakteuren und Peer-Reviewern aus 50 Ländern zusammenarbeiten, werden kontinuierlich evidenzbasierte klinische Informationen und Empfehlungen veröffentlicht.

